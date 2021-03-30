Общество 30.03.2021 10:51
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30.03.2021 10:51
Для улицы Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда подготовят проект комплексного обновления общественного пространства, включающего озеленение, систему освещения, мощение пешеходных дорожек, а также установку малых архитектурных форм. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии города, муниципалитет объявил аукцион на разработку проекта благоустройства зеленой зоны, прилегающей к станции «Заканальная». Эта территория не обновлялась с застройки микрорайона и за десятки лет пришла в запустение. Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 апреля.
Улица Удмуртская является одним из 10 участников рейтингового голосования по благоустройству в 2022 году. На всероссийской онлайн платформе выбрать территорию можно будет с 26 апреля по 30 мая.
Напомним, что в этом году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство пешеходной зоны по улице Дзержинского в Тракторозаводском районе и территории перед «Царицынской оперой» в Краснооктябрьском районе, обновление тротуара вдоль проспекта Жукова в Дзержинском районе, в Центральном районе – сквера имени 8 марта, в Советском районе - улицы Казахская. По информации мэрии, при наступлении благоприятных погодных условий возобновится строительство парка на территории микрорайона «Долина».
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