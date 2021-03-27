



В Упорниковском сельском поселении Нехаевского района Волгоградской области введен карантин по бешенству. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, в хуторе Хорошенский в одном из домовладений, где держат крупный рогатый скот, смертельное заболевание обнаружено у одной из коров. Худшие опасения подтвердились в лаборатории. По некоторым данным, на корову могло напасть зараженное бешенством дикое животное.

Между тем, вспышки бешенства по-прежнему фиксируются в Волгоградской области. На днях ограничительные мероприятия и карантин были введены в Кумылженском районе Волгоградской области на территории хутора Кучуровский.



