Общество 27.03.2021 12:58
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27.03.2021 12:58
В Упорниковском сельском поселении Нехаевского района Волгоградской области введен карантин по бешенству. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, в хуторе Хорошенский в одном из домовладений, где держат крупный рогатый скот, смертельное заболевание обнаружено у одной из коров. Худшие опасения подтвердились в лаборатории. По некоторым данным, на корову могло напасть зараженное бешенством дикое животное.
Между тем, вспышки бешенства по-прежнему фиксируются в Волгоградской области. На днях ограничительные мероприятия и карантин были введены в Кумылженском районе Волгоградской области на территории хутора Кучуровский.
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