



Компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей суд обязал выплатить ООО «СМУ 10», которое производило капитальный ремонт многоквартирного дома в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение Волгоградского областного суда, трагедия произошла еще в 2018 году. При демонтаже кровли дома рабочие сбросили деревянный брус, который упал на волгоградца. От полученных травм мужчина скончался. В августе 2020 года начальник участка ООО «СМУ 10» был осужден за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч.2 ст. 216 УК РФ). Ему назначено три года лишения свободы условно с лишением на один год права заниматься деятельностью, связанной с контролем и обеспечением техники безопасности при проведении строительных работ.

Дочь погибшего мужчины обратилась в суд с требованием компенсации морального вреда в размере 3 миллионов рублей. Женщина пояснила, что испытывает тяжелые морально-нравственные страдания. Также она понесла расходы на похороны и поминки. Дзержинский районный суд Волгограда в октябре 2020 года постановил взыскать с ООО «СМУ 10» 800 тысяч, но строители решение обжаловали.

Представители стройфирмы утверждали, что в декабре 2018 года компенсировали дочери погибшего материальный ущерб и моральный вред в общей сумме 150000 рублей. Однако суд установил, что строители оплатили волгоградке только расходы на погребение.

Решение вступило в законную силу.



