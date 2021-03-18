Экономика

ВТБ в Волгограде запустил собственную курьерскую службу

Экономика 18.03.2021 12:13 Новости компаний
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18.03.2021 12:13 Новости компаний


ВТБ запустил собственную курьерскую службу по выдаче дебетовых карт в 30 городах России, включая Волгоградскую область. Теперь получить свою карту ВТБ или стать клиентом банка можно не выходя из дома.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, сервис доставки дебетовых карт бесплатный. Получить дебетовую карту, помимо волгоградцев, смогут жители следующих городов: Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Белгород, Владивосток, Владимир, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Курск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тверь, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск и Ярославль. Также в 68 регионах работает курьерская доставка зарплатных карт для сотрудников предприятий, находящих на зарплатном проекте в ВТБ - эти карты доставляются непосредственно на территорию предприятий-партнеров.
На сайте ВТБ при заполнении заявки на выпуск карты клиенту необходимо будет выбрать курьера в разделе «Способ доставки карты». После оформления услуги сотрудник банка свяжется с заявителем для уточнения деталей доставки. Курьеры привезут карту в удобное время в течение 1-2 дней после оформления заявки. Активировать карту, назначив ПИН-код, можно в ВТБ Онлайн сразу после получения карты.
«В прошлом году в связи с продолжающимся периодом самоизоляции мы организовали доставку дебетовых карт нашим клиентам. В связи с востребованностью услуги мы решили создать собственную курьерскую службу и сейчас активно тиражируем данный сервис в наиболее крупных городах России. Сейчас у нас работают уже более 400 сотрудников-курьеров в 30 субъектах. Все они оформлены в штат банка, что является более безопасным для клиента, так как курьеры работают с личными данными», - отметил Антон Шикуло, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ.
Напомним, что в случае особой срочности клиенты банка могут выпустить цифровую дебетовую карту в ВТБ Онлайн и оплачивать ей покупки в интернете и на терминалах в магазинах и у курьеров, добавив в электронный кошелек на смартфоне. Клиентам ВТБ доступны цифровые карты на базе платежных систем Visa и Mastercard, а с 16 марта - цифровые карты «Мир».

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