Происшествия 18.03.2021 10:42
0
18.03.2021 10:42
62-летний водитель госпитализирован после столкновения машины, которой он управлял, с деревом в Городищенском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в 17:50 мужчина двигался на автомобиле «Хендэ Солярис» по подъездной дороге к поселку Кузьмичи со стороны федеральной автодороги М-6 «Каспий». На 2-ом километре водитель не справился с управлением, машина вылетела на обочину и в результате врезалась в дерево. Мужчина получил травмы.
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
Реклама
Взяли с поличным: в Волжском за серию краж из квартир задержали лжегазовиков18.03.2021 14:30
Происшествия 18.03.2021 14:30
На могиле детская игрушка: полиция разбирается с тайным захоронением в Волгограде (ВИДЕО)18.03.2021 10:22
Происшествия 18.03.2021 10:22
Собака покусала девочку на территории школы в Волгоградской области18.03.2021 09:30
Происшествия 18.03.2021 09:30
В Кировском районе Волгограда младенец утонул в ванной17.03.2021 20:57
Происшествия 17.03.2021 20:57
Дама с электрошокером пыталась украсть iPhone из магазина в Волгограде (ВИДЕО)17.03.2021 13:44
Происшествия 17.03.2021 13:44
Житель Волгоградской области зарезал приятеля из-за сала17.03.2021 11:19
Происшествия 17.03.2021 11:19
Под Волгоградом в лобовом ДТП пострадал 11-летний ребенок17.03.2021 11:18
Происшествия 17.03.2021 11:18
В Волгограде зачищают следы обрушения части старинной мельницы17.03.2021 08:52
Происшествия 17.03.2021 08:52
В Волгограде машина судебных приставов попала в ДТП, есть пострадавшие16.03.2021 16:35
Происшествия 16.03.2021 16:35
Под Волгоградом огненная стена подбирается к железной дороге16.03.2021 14:45
Происшествия 16.03.2021 14:45
В Волгоградской области плохое гостеприимство заставило мужчину взять биту16.03.2021 13:14
Происшествия 16.03.2021 13:14
Уснувший за рулем водитель из Алтая устроил массовое ДТП в Волгоградской области16.03.2021 10:05
Происшествия 16.03.2021 10:05
Легковушка совершила кувырок и приземлилась на крышу после ДТП в Волгограде15.03.2021 17:09
Происшествия 15.03.2021 17:09
Житель Волгоградской области нарушил восьмую заповедь и украл драгоценный кубок прямо из храма15.03.2021 14:02
Происшествия 15.03.2021 14:02
Жительницу Волгоградской области мстительный ухажер сделал путаной в соцсети15.03.2021 12:38
Происшествия 15.03.2021 12:38
Реклама