Происшествия

Дама с электрошокером пыталась украсть iPhone из магазина в Волгограде (ВИДЕО)

Происшествия 17.03.2021 13:44
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17.03.2021 13:44




Молодая женщина, вооруженная электрошокером, напала на продавца салона сотовой связи, чтобы украсть iPhone 11 стоимостью 53 тысячи рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, накануне днем в помещение торгового зала магазина, расположенного на ул. Казахская в Советском районе Волгограда, зашла женщина и попросила продавца показать ей дорогостоящий сотовый телефон. Покупательница осмотрела товар, внимательно выслушала рассказ о технических характеристиках iPhone 11 и сообщила, что купит его. Затем она достала кошелек, чтобы расплатиться. В какой-то момент 20-летний сотрудник салона отвернулся и внезапно почувствовал удар электрошокером. Молодой человек сумел совладать с ситуацией и обезоружить напавшую на него клиентку.
Сотрудники ППС, прибывшие на место происшествия, задержали разбойницу. Ей оказалась 37-летняя безработная жительница Иловлинского района. Она созналась в содеянном, пояснив, что телефон хотела сдать в скупку, а на вырученные деньги расплатиться с долгами. Электрошокер она недавно купила, чтобы осуществить задуманное.
По факту разбоя возбуждено уголовное дело. За содеянное подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.

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