В Волгограде директору стройфирмы грозит дисквалификация за невыплату зарплаты рабочим





Директора строительной организации, зарегистрированной в Центральном районе Волгограда, повторно уличили в невыплате зарплаты своим работникам. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в этот раз 35 работникам задолжали зарплату на общую сумму более 700 тысяч рублей. Деньги выплатили только после вмешательства надзорного органа. При этом ранее работодатель уже привлекался к административной ответственности за нарушение сроков выплаты заработной платы.

В этой связи прокуратурой Волгограда в отношении организации и ее генерального директора возбуждены административные производства по ч.7 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы, совершенная лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Санкция этой статьи предусматривает для юридических штраф в размере до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - штраф в размере до 30 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. Материалы направлены мировому судье судебного участка № 82 Волгоградской области для рассмотрения.

Всего в прошлом году прокуратура добилась погашения задолженности по заработной плате на сумму более 300 миллионов рублей для 9 тысяч человек.

Фото из архива "Высоты 102"