



Свыше 12 миллионов рублей ущерба в пользу государства взыскано с бывшего директора ООО "Вавилон" в Волгограде по решению суда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в рамках рассмотрения гражданского дела судом также удовлетворено заявление прокурора района о наложении ареста на 10 единиц автотранспортных средств, принадлежащих ответчику. Судебное решение вступило в законную силу.

По материалам дела, директор ООО "Вавилон" с января 2013 года по декабрь 2015 года уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость путем создания фиктивного документооборота о якобы понесенных затратах на покупку строительных материалов у шести подконтрольных фирм. В результате фиктивного увеличения затрат были необоснованно применены налоговые вычеты по НДС, что повлекло причинение ущерба государству на сумму более 12 миллионов рублей.

Впоследствии уголовное преследование в отношении коммерсанта было прекращено в связи с истечением сроков давности. При этом в добровольном порядке причиненный ущерб не возмещался. Прокурор Дзержинского района обратился с иском о взыскании с бывшего руководителя коммерческой организации ущерба, причиненного преступлением. Суд первой инстанции в удовлетворении заявленных исковых требований отказал. Прокурор оспорил судебное решение в вышестоящую инстанцию. Волгоградский областной суд удовлетворил заявленные исковые требования в полном объеме.



