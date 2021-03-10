



Военные парады в честь Дня Победы пройдут 9 мая в Волгограде, Керчи, Новороссийске, Севастополе, в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе Южного военного округа.

В парадах и торжественных шествиях примут участие порядка 15 тысяч военнослужащих Южного военного округа, будет задействовано более 400 единиц современных образцов вооружения и военной техники, в том числе 45 самолетов и вертолетов из состава 4-й армии ВВС и ПВО, а также историческая техника времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Это танки Т-34 и БМ-13 "Катюша".

Отмечается, что при подготовке к торжественным мероприятиям предпримут комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Так, силами подразделений радиационной, химической и биологической защиты будет осуществляться регулярная профилактическая дезинфекция мест размещения парадных расчетов. Каждый военнослужащий пройдет несколько тестирований на наличие COVID-19.

В городах, где пройдут парады, честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отгремят праздничные салюты. Они состоятся 9 мая в 22:00 по местному времени.

Военнослужащие произведут артиллерийские салюты тридцатью холостыми залпами орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок.



