Экономика 09.03.2021 15:40
0
09.03.2021 15:40
В марте волгоградцы получили квитанции за электроэнергию с набором QR-кодов для оплаты счетов за электроэнергию без комиссии с помощью смартфона, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба «Волгоградэнергосбыта».
Речь идёт о квадратах со штрих-кодом, которые нанесены на оборотной стороне платежного документа (квитанции по оплате). Для начала нужно включить камеру или сканер на смартфоне и навести на QR-код – на экране появится ссылка для перехода к оплате без комиссии одним из способов.
1 способ
На главной странице официального сайта компании https://energosale34.ru без регистрации – достаточно внести данные лицевого счета, выбрать оплачиваемую услугу и сумму оплаты. Страница адаптирована для мобильных устройств.
2 способ
В Личном кабинете на сайте компании. Для это потребуется простая регистрация в Личном кабинете или авторизация. При этом абонент получит возможность не только оплачивать без комиссии, но и передавать показания счетчика, направлять документы и заявления, получать консультации специалистов и т.д.
3 способ
В официальном приложении «Волгоградэнергосбыт», которое является мобильной версией личного кабинета. По QR-коду абонент перейдёт на страницу для установки приложения на свой смартфон. В приложении также возможна оплата через сервисы GooglePay и ApplePay.
«Тысячи абонентов «Волгоградэнергосбыт» уже платят онлайн без комиссий, «походов» к местам оплат и стояния в очередях. Надеемся, что потребители оценят простоту оплаты с помощью QR-кода – это удобно и быстро», – отмечают в компании.
Фото с сайта https://ru.depositphotos.com/
Реклама
Сбербанк приглашает предпринимателей Волгоградской области на бизнес-форум «СБЕР Бизнес|Live»09.03.2021 13:34
Экономика 09.03.2021 13:34
ВТБ начал прием заявок по госпрограмме для бизнеса ФОТ 3.009.03.2021 11:38
Экономика 09.03.2021 11:38
На 8 марта женщинам вместо смартфонов подарят умные часы06.03.2021 11:45
Экономика 06.03.2021 11:45
Банк «Открытие»: три четверти жителей юга считают, что женщина имеет право тратить больше, чем зарабатывает06.03.2021 09:01
Экономика 06.03.2021 09:01
Сбер второй год подряд выплатит рекордные дивиденды05.03.2021 11:47
Экономика 05.03.2021 11:47
ВТБ: объем выдач кредитов наличными в Волгограде увеличился на четверть04.03.2021 13:41
Экономика 04.03.2021 13:41
Новая льготная программа поможет бизнесу Волгоградской области пережить пандемию04.03.2021 13:28
Экономика 04.03.2021 13:28
Чистая прибыль Сбербанка за 2020 год превысила прогнозы аналитиков и составила 760,3 млрд рублей04.03.2021 12:28
Экономика 04.03.2021 12:28
Сбербанк реализовал возможность оплаты госпошлин и других услуг в МФЦ в районах Волгоградской области04.03.2021 11:10
Экономика 04.03.2021 11:10
ПАО «Волгоградэнергосбыт»: волгоградцам предложили оригинальный вариант подарка на 8 марта04.03.2021 09:30
Экономика 04.03.2021 09:30
ПСБ признан лидером по приросту активов среди ТОП-10 российских банков04.03.2021 09:16
Экономика 04.03.2021 09:16
«Долларовые облигации» теперь и в СберБанк Онлайн03.03.2021 17:42
Экономика 03.03.2021 17:42
Надия Черкасова: доля женщин в малом предпринимательстве растет и составляет 30%03.03.2021 16:49
Экономика 03.03.2021 16:49
ВТБ в Волгоградской области с начала года увеличил продажи автокредитов в 1,5 раза03.03.2021 12:03
Экономика 03.03.2021 12:03
ВТБ в Волгоградской области увеличил продажи ипотеки до 1,1 млрд рублей с начала года02.03.2021 15:59
Экономика 02.03.2021 15:59
Реклама