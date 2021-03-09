Экономика

QR-код поможет абонентам «Волгоградэнергосбыта» провести оплату без комиссии

Экономика 09.03.2021 15:40
0
09.03.2021 15:40


В марте волгоградцы получили квитанции за электроэнергию с набором QR-кодов для оплаты счетов за электроэнергию без комиссии с помощью смартфона, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба «Волгоградэнергосбыта».
Речь идёт о квадратах со штрих-кодом, которые нанесены на оборотной стороне платежного документа (квитанции по оплате). Для начала нужно включить камеру или сканер на смартфоне и навести на QR-код – на экране появится ссылка для перехода к оплате без комиссии одним из способов.
1 способ
На главной странице официального сайта компании https://energosale34.ru без регистрации – достаточно внести данные лицевого счета, выбрать оплачиваемую услугу и сумму оплаты. Страница адаптирована для мобильных устройств.
2 способ
В Личном кабинете на сайте компании. Для это потребуется простая регистрация в Личном кабинете или авторизация. При этом абонент получит возможность не только оплачивать без комиссии, но и передавать показания счетчика, направлять документы и заявления, получать консультации специалистов и т.д.
3 способ
В официальном приложении «Волгоградэнергосбыт», которое является мобильной версией личного кабинета. По QR-коду абонент перейдёт на страницу для установки приложения на свой смартфон. В приложении также возможна оплата через сервисы GooglePay и ApplePay.
«Тысячи абонентов «Волгоградэнергосбыт» уже платят онлайн без комиссий, «походов» к местам оплат и стояния в очередях. Надеемся, что потребители оценят простоту оплаты с помощью QR-кода – это удобно и быстро», – отмечают в компании. 
Фото с сайта https://ru.depositphotos.com/

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Экономика
09.03.2021 13:34
Экономика 09.03.2021 13:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.03.2021 11:38
Экономика 09.03.2021 11:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.03.2021 11:45
Экономика 06.03.2021 11:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.03.2021 09:01
Экономика 06.03.2021 09:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.03.2021 11:47
Экономика 05.03.2021 11:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.03.2021 13:41
Экономика 04.03.2021 13:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.03.2021 13:28
Экономика 04.03.2021 13:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.03.2021 12:28
Экономика 04.03.2021 12:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.03.2021 11:10
Экономика 04.03.2021 11:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.03.2021 09:30
Экономика 04.03.2021 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.03.2021 09:16
Экономика 04.03.2021 09:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.03.2021 17:42
Экономика 03.03.2021 17:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.03.2021 16:49
Экономика 03.03.2021 16:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.03.2021 12:03
Экономика 03.03.2021 12:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.03.2021 15:59
Экономика 02.03.2021 15:59
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:27
Устроившего резню на улице Волгограда вернули в психбольницуСмотреть фотографии
15:40
QR-код поможет абонентам «Волгоградэнергосбыта» провести оплату без комиссииСмотреть фотографии
15:35
«Ишь ты, Масленица!»: в центре Волгограда вырастает 12-метровая куклаСмотреть фотографии
15:32
В Волгоградской области «гуляет» похожая на коронавирус простудаСмотреть фотографии
15:09
Онлайн продажи полисов для туристов «Поехали!» опережают прогнозСмотреть фотографии
15:07
Волгоградец ради дамы обчистил кассу магазина (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:07
Состояние дорог после убойной зимы поручил проверить губернатор Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:01
Под Волгоградом двое подростков из-за вейпа напали с электрошокером на одноклассникаСмотреть фотографии
13:34
Сбербанк приглашает предпринимателей Волгоградской области на бизнес-форум «СБЕР Бизнес|Live»Смотреть фотографии
13:27
Накрыли белым: на остановке трамвая в Волжском умер человекСмотреть фотографии
12:27
В Волгограде вновь задержали юных угонщиков автомобилейСмотреть фотографии
12:15
Пьяный водитель маршрутки перевозил пассажиров в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:39
Экс-мэр Волжского пытается избежать колонии за смертельное ДТПСмотреть фотографии
11:38
ВТБ начал прием заявок по госпрограмме для бизнеса ФОТ 3.0Смотреть фотографии
11:22
84-летний мужчина погиб при пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:44
«У гаража с пивом крутились подростки»: что еще известно о гибели двоих детей в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:43
«ЕвроХим-ВолгаКалий» обеспечивает своим работникам защиту от коронавирусной инфекцииСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде на переходе сбили 5-летнего мальчикаСмотреть фотографии
09:33
Служебная собака нашла в доме волгоградца почти полкило героинаСмотреть фотографии
09:07
Полномочия Косолапова раскидали на двоих замгубернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:46
Двое мертвых подростков обнаружены в гараже на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
07:28
Несладкая парочка: снег и ветер не отпускают Волгоградскую областьСмотреть фотографии
19:01
Перебои с водой произошли в трех районах Волгограда из-за проблем с электричествомСмотреть фотографии
17:33
Бесплатный транспорт для пожилых пустили к пунктам вакцинации в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:19
Не верил, что все серьезно: 35-летнего волгоградца убил коронавирусСмотреть фотографии
14:00
Сгорел дотла: крупный пожар в развлекательном центре в Урюпинске попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
Еще семь жизней унес COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:04
Культурная жизнь начинается в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
10:04
Сбивший женщину водитель сбежал с места ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:41
В Дзержинском районе Волгограда воспламенилась баняСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 