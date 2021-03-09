



В марте волгоградцы получили квитанции за электроэнергию с набором QR-кодов для оплаты счетов за электроэнергию без комиссии с помощью смартфона, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба «Волгоградэнергосбыта».

Речь идёт о квадратах со штрих-кодом, которые нанесены на оборотной стороне платежного документа (квитанции по оплате). Для начала нужно включить камеру или сканер на смартфоне и навести на QR-код – на экране появится ссылка для перехода к оплате без комиссии одним из способов.

1 способ

На главной странице официального сайта компании https://energosale34.ru без регистрации – достаточно внести данные лицевого счета, выбрать оплачиваемую услугу и сумму оплаты. Страница адаптирована для мобильных устройств.

2 способ

В Личном кабинете на сайте компании. Для это потребуется простая регистрация в Личном кабинете или авторизация. При этом абонент получит возможность не только оплачивать без комиссии, но и передавать показания счетчика, направлять документы и заявления, получать консультации специалистов и т.д.

3 способ

В официальном приложении «Волгоградэнергосбыт», которое является мобильной версией личного кабинета. По QR-коду абонент перейдёт на страницу для установки приложения на свой смартфон. В приложении также возможна оплата через сервисы GooglePay и ApplePay.

«Тысячи абонентов «Волгоградэнергосбыт» уже платят онлайн без комиссий, «походов» к местам оплат и стояния в очередях. Надеемся, что потребители оценят простоту оплаты с помощью QR-кода – это удобно и быстро», – отмечают в компании.

Фото с сайта https://ru.depositphotos.com/



