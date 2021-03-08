



Из-за отключения электроэнергии на насосных станциях перебои с водоснабжением произошли в трех районах Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ООО "Концессии водоснабжения", расположенные в Кировском районе коммунальные объекты обесточила сторонняя компания. Оперативные бригады уже осуществили переключения на резервные источники питания.

Отдельным кварталам и микрорайонам Красноармейского, Кировского и Советского районов ресурс может подаваться на пониженном давлении. В настоящее время напор воды в сетях восстанавливается до штатных параметров.

На теплоснабжение потребителей аварийная ситуация не повлияла.