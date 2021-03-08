Общество

В Волгоградской области приватизировали раритетный дебаркадер

Общество 08.03.2021 08:58
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08.03.2021 08:58


Успешной выдалась для управления Росимущества в Волгоградской области очередная попытка приватизировать старый дебаркадер. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на извещение о продаже государственного имущества, построенный в 1961 году на Свирской судоверфи грузопассажирский дебаркадер-529 приватизирован посредством продажи без объявления цены. Всего зарегистрировались пять участников. Победителем был признан Анатолий Фурукин, предложивший наибольшую цену лота в размере 133 тысячи рублей.
Как ранее сообщало информагентство, в 2020 году судно выставлялось на торги по начальной цене 915 тысяч рублей, но ни одной заявки подано не было. В начале 2021 года дебаркадер выставили на продажу снова посредством публичного предложения. Но заявок тоже не поступило. Очередные торги, но без объявления цены, состоялись в марте текущего года.
Плавучий объект длиной 35,4 метра и грузоподъемностью 30 тонн давно не эксплуатируется, его состояние негодное. Объект находился в федеральной собственности и был включен в программу приватизации на 2020-2022 годы. Ранее дебаркадер принадлежал АООТ «Волгоградский речной порт». Действующих документов Российского Речного Регистра на годность к плаванию судно не имеет. Стоит на учете Доно-Кубанского филиала Российского Речного Регистра. Судно находится в Калаче-на-Дону.

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