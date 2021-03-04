









Школьница из Камышина Анфиса Лещенко сегодня пообщалась с президентом России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт главы государства, в ходе онлайн-встречи с активистами общероссийского проекта #МыВместе юная активистка поведала Владимиру Путину о своем опыте волонтерской работы.

«Можно задаться вопросом: какие силы нами движут? Волгоградская земля пропитана подвигами наших предков, кровью наших предков. Поэтому мы движемся вперёд, но сохраняя традиции прошлого. Я сама из маленького городка Камышина. Это родина Маресьева Алексея Петровича. В этом году мы будем праздновать 105-летие со дня его рождения», - рассказала Анфиса.





Владимир Путин, по всей видимости, заметивший волнение собеседницы, поспешил приободрить ее и всех гостей мероприятия. «Не волнуйтесь. Я хочу обратиться ко всем участникам нашей сегодняшней встречи: вам нет необходимости волноваться, потому что вы проделали огромную, очень важную работу и с хорошим результатом. Поэтому я с удовольствием выслушаю и ваши рассказы о том, как это было, и ваши предложения о том, что бы вы хотели добавить к тому, что происходит, что-то исправить, попросить власть обратить внимание на те или иные проблемные вопросы. Поэтому чувствуйте себя как дома, даже если вы далеко от Москвы, за многие тысячи километров», - обратился к волонтерам лидер страны.

Владимир Путин обратил внимание на то, что Анфиса и все ее земляки знают, помнят и гордятся легендарным летчиком. «Это чрезвычайно важно. И то, что Вы тут сейчас об этом сказали. Я с Вами полностью согласен», - заключил президент.

Как сообщили информагентству в администрации Волгоградской области, регион вошел в число лидеров по масштабности и уровню организации всероссийской акции #МыВместе. Областной штаб объединил более 1,5 тысячи волонтеров: добровольцы, среди которых было много представителей молодого поколения, оказывали активную помощь пожилым, маломобильным гражданам, медицинским работникам; обрабатывали звонки, поступающие в call-центр — всего более 70 тысяч обращений. Более 200 волонтеров из Волгоградской области представлены к награде «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе».



