Происшествия

В Волгограде пьяный зэк поджег магазин

Происшествия 04.03.2021 14:49
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04.03.2021 14:49


34-летнему ранее судимому жителю Волгограда грозит срок за поджог магазина в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, минувшей ночью поступил сигнал в дежурную часть полиции о поджоге торгового павильона на ул. Буханцова. Пожарные потушили огонь. 
На месте происшествия сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался 34-летний мужчина, который находился в алкогольном опьянении. Бывший зэк сознался в содеянном и пояснил, что в последнее время он злоупотреблял спиртным. По его словам, ночью он отправился в магазин, где обнаружил, что тот закрыт. Желая насолить собственникам, мужчина разбил стекла. Решив, что этого мало, он сходил за бензином и поджег торговую точку. 

Следователи Отдела полиции №5 Управления МВД России по г. Волгограду возбудили против волгоградца уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ – «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога». Мужчине грозит срок до 5 лет лишения свободы.   


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