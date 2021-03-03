Общество

В Волгограде прокуратура поймала коммунальщиков на мухлеже с ремонтом братской могилы

Общество 03.03.2021 21:03
0
03.03.2021 21:03


На нарушении законодательства о закупках попались сотрудники МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Советского района  Волгограда». Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, в обход конкурсной процедуры  муниципальное учреждение заключило договор с единственным поставщиком на выполнение работ по сохранению братской могилы, которая является объектом культурного наследия. Должностные лица скрыли данный факт от контрольного органа в сфере закупок. Сумма контракта составила 5 млн рублей.

Прокуратура Советского района провела проверку и установила причастных к закупке лиц. В отношении них были возбуждены административные дела. По итогам их рассмотрения комитет финансов Волгоградской области назначил двоим сотрудникам МБУ штрафы в размере 20 и 25 тысяч рублей. 


Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Общество
03.03.2021 20:51
Общество 03.03.2021 20:51
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2021 16:58
Общество 03.03.2021 16:58
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2021 16:09
Общество 03.03.2021 16:09
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2021 15:25
Общество 03.03.2021 15:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.03.2021 13:50
Общество 03.03.2021 13:50
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2021 11:15
Общество 03.03.2021 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2021 09:29
Общество 03.03.2021 09:29
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2021 17:41
Общество 02.03.2021 17:41
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2021 15:12
Общество 02.03.2021 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.03.2021 12:24
Общество 02.03.2021 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2021 10:42
Общество 02.03.2021 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2021 10:33
Общество 02.03.2021 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
01.03.2021 20:14
Общество 01.03.2021 20:14
Комментарии

0
Далее
Общество
01.03.2021 17:28
Общество 01.03.2021 17:28
Комментарии

0
Далее
Общество
01.03.2021 16:35
Общество 01.03.2021 16:35
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:03
В Волгограде прокуратура поймала коммунальщиков на мухлеже с ремонтом братской могилыСмотреть фотографии
20:51
«Мы – не тунеядцы»: полиция пополнила бюджет Волгоградской области на 1,2 млрд рублейСмотреть фотографии
18:31
«Ох, это сложный вопрос»: чиновник задумался о прожиточном минимуме в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:37
Волгоградская школьница сдала мать-дебоширку в полицию за побои и укусыСмотреть фотографии
17:24
Под Волгоградом в ДТП с маршруткой тяжело пострадала женщинаСмотреть фотографии
17:01
Подполковника УФСИН по Волгоградской области судят за взяткиСмотреть фотографии
16:58
В ЦПКиО Волгограда появится фруктовый садСмотреть фотографии
16:49
Надия Черкасова: доля женщин в малом предпринимательстве растет и составляет 30%Смотреть фотографии
16:16
Глубоко копнул: с предпринимателя взыскали 16 млн за добычу песка под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде закопали опасную коммунальную яму у девятиэтажкиСмотреть фотографии
15:25
Приволжская железная дорога готова к обеспечению бесперебойного движения поездов в период весеннего паводкаСмотреть фотографии
15:08
Депутаты одобрили появление чиновников-срочников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:50
В Волгоградской области выделили миллионы на взыскание с населения долгов за капремонтСмотреть фотографии
12:42
В Волгоградской области бывший зэк ради забавы поджег две иномаркиСмотреть фотографии
12:32
Подозреваемого в убийстве 20-летней давности задержали под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:03
ВТБ в Волгоградской области с начала года увеличил продажи автокредитов в 1,5 разаСмотреть фотографии
11:53
Нового старого бизнес-омбудсмена назначили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:35
В Волгоградской области стали чаще ловить крупных коррупционеровСмотреть фотографии
11:15
Вместо «Аэрофлота» в Волгоград с 1 июня будет летать «Россия»Смотреть фотографии
10:41
Жителя Волгоградской области наказали рублем за нацистскую символику в соцсетиСмотреть фотографии
10:15
Школьник попал под колеса «УАЗа» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:29
Золото, романтика и колбаса: в Волгограде женщины и мужчины определились с подарками на 8 мартаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
Решат кадровый вопрос и обсудят преступность: депутаты спешат в Волгоградскую облдумуСмотреть фотографии
20:45
"Она была первой на очереди в реанимацию": как волгоградка с гипертонией пережила COVID-19Смотреть фотографии
19:48
«Извлекали колоссальную прибыль»: уголовное дело экс-депутатов гордумы Волгограда на пути в судСмотреть фотографии
17:46
Второго начальника осудили по делу о смертельном взрыве на барже под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:41
Снег, дождь и сильный ветер: убойную погоду обещают синоптики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:09
В Волгоградской области от коронавируса умер 34-летний пациентСмотреть фотографии
16:30
Жителя Волжского отправили в колонию за ложный донос на приставаСмотреть фотографии
16:03
Есть пострадавшие: под Волгоградом «Mercedes» лоб в лоб столкнулся с «Москвичом»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 