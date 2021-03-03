



На нарушении законодательства о закупках попались сотрудники МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Советского района Волгограда». Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, в обход конкурсной процедуры муниципальное учреждение заключило договор с единственным поставщиком на выполнение работ по сохранению братской могилы, которая является объектом культурного наследия. Должностные лица скрыли данный факт от контрольного органа в сфере закупок. Сумма контракта составила 5 млн рублей.

Прокуратура Советского района провела проверку и установила причастных к закупке лиц. В отношении них были возбуждены административные дела. По итогам их рассмотрения комитет финансов Волгоградской области назначил двоим сотрудникам МБУ штрафы в размере 20 и 25 тысяч рублей.



