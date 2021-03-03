Общество

Приволжская железная дорога готова к обеспечению бесперебойного движения поездов в период весеннего паводка

Общество 03.03.2021 15:25 Новости компаний
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03.03.2021 15:25 Новости компаний


На Приволжской железной дороге реализуется комплекс мер для обеспечения бесперебойного движения поездов в период весеннего паводка
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, комплекс мер включает в себя расчистку труб, водопропускных лотков и водоотводных каналов, обустройство водомерных постов на железнодорожных мостах через малые реки, оперативный диспетчерский контроль состояния путей и инженерных сооружений, проверку плотин и водосливных сооружений, промеры русел рек у больших мостов и другие мероприятия. 
Для немедленного реагирования на нештатные ситуации, спровоцированные весенним половодьем, на Приволжской железной дороге сформированы 11 противоразмывных поездов. Они дислоцируются на станциях Ахтуба, Палласовка, Арчеда, Суровикино, Петров Вал, имени Максима Горького, Ершов, Сенная, Аткарск, Нефтяная и Пугачёвск. 
Специальные составы экипированы щебнем, бутовым камнем и другими материалами. В случае необходимости противоразмывные поезда будут оперативно передислоцированы в те места, где имеется наибольший риск подтопления железнодорожного полотна.
Напомним, противоразмывные поезда формируются на Приволжской железной дороге ежегодно для борьбы с последствиями весеннего паводка.

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