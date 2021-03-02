Общество 02.03.2021 17:41
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02.03.2021 17:41
Снег, в том числе мокрый, с дождем и местами метель обещают синоптики этой ночью и завтра утром в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высоте 102» со ссылкой на региональный ЦГМС, аналогичная погода ожидается днем 3 марта в отдельных районах области. При этом будет дуть сильный северо-западный ветер на отдельных территориях с порывами 13-18 метров в секунду. Ночью температура воздуха в Волгограде составит от 0 до -2º, днем – от +1 до +3º.
По данным администрации Волгоградской области, на борьбу со стихией в регионе готовы единовременно выйти 500 единиц техники, для обеспечения безопасного проезда заготовлено достаточное количество противогололедных реагентов.
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