



Проектные решения благоустройства площади Павших борцов в Волгограде не нанесут вреда объектам культурного наследия, расположенным на этой территории. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт государственной историко-культурной экспертизы, заказчиком которой выступило МБУ «Волгоградзеленхоз», площадь проектируемой территории составляет 26735 кв.м. Она ограничена створом застройки ул.Гоголя, ул. Мира, ул.Володарского и границей земельного участка собора святого Александра Невского.

Сейчас твердое покрытие площади выполнено из асфальтобетона и, частично, замощено бетонной плиткой на тротуарах по ул. Мира. Имеется незначительное количество зеленых насаждений – посадки елей вдоль фасада гостиницы «Волгоград» и три старых дерева вдоль фасада Главпочтамта.

При разработке проекта благоустройства площади Павших борцов предусмотрена организация автомобильного и пешеходного движения по ул. Гоголя, Мира, Володарского, архитектурно-декоративное оформление площади и прилегающих территорий.

На площади планируется заменить существующее асфальтобетонное покрытие гранитной плиткой. Учитывая статус площади, как главного общественного пространства города, в проекте предусмотрено высококачественное покрытие основного пешеходного пространства площади гранитной плиткой размером 200х400х80 мм, что позволяет осуществлять проезд по площади автомобильной техники. А в целях обеспечения безопасности движения по периметру пешеходной зоны предусмотрена укладка колотой брусчатки.

Само благоустройство разделено на несколько зон: авансцену для массовых мероприятий, зоны отдыха со стороны здания НЭТ и со стороны Главпочтамта. В проекте они выделены средствами декоративного оформления и подсветки.

В зонах тихого отдыха, слева и справа от авансцены предусмотрена высадка 44 деревьев остролистого клена с формованной кроной. Вдоль тротуара по ул. Гоголя предусмотрена высадка 15 штук катальпы в целях создания затененной пешеходной зоны. Предусмотрено устройство на площади фонтанов по технологии «сухой фонтан» («пешеходный фонтан»). Отмечается, что ряды струй фонтанов разместят двумя группами, по три в каждой группе слева и справа от авансцены площади, которая представляет собой обширное свободное парадное пространство. На этой части площади можно будет беспрепятственно проводить массовые мероприятия общегородского значения.

Со стороны собора предусмотрено устройство трибун для размещения на них мест для сидения, ориентированных на площадь Павших борцов и Аллею Героев.

Запроектированы на площади и нестационарные павильоны информационно-туристической инфраструктуры.

Со стороны автомобильной парковки (рядом с собором) предусмотрена высадка ряда можжевельников. Проектом предусмотрено устройство цветников с высадкой декоративных кустарников и многолетних цветочных культур. При оформлении цветочных клумб в зоне отдыха по ул. Гоголя на месте бывших исторических трамвайных путей в качестве части бордюра будет уложен бордюр из стального рельса, «утопленный» в покрытие площади. Все зеленые насаждения обеспечат автоматическим поливочным водопроводом. Для ручного полива предусмотрена установка поливочных гидрантов (водяных розеток) для быстрого присоединения поливочных шлангов.

Парковочное пространство для легковых автомобилей предложено организовать со стороны Главпочтамта, НЭТ, гостиниц «Волгоград» и «Интурист». Продумано проектом и освещение площади. Для каждой зоны оно будет разное. Подсвечивать планируют также парковочные места и цветочные клумбы.

По мнению экспертов, проектные решения по благоустройству территории не нарушают общую планировочную и объемно-пространственную композицию, не мешают восприятию объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки ул. Мира» и единичных объектов культурного наследия, входящих в комплекс: Главпочтамта, гостиниц «Волгоград» и «Интурист», НЭТ и др.



