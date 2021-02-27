Пассажиры застряли почти на сутки в аэропорту Волгограда

Общество 27.02.2021 08:26
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27.02.2021 08:26
Со вчерашнего дня не могут улететь из Волгограда в Москву пассажиры трех авиарейсов. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт воздушной гавани областного центра, из-за тумана на 17,5 часов задерживается вылет самолета до Шереметьево. По расписанию лайнер должен был покинуть город накануне в 17.25, однако вылет отложили до 11.05 сегодняшнего дня. Аналогичная ситуация еще с двумя вечерними и одним сегодняшним рейсами (05.55) до столицы, которые перенесли на полдень субботы. 13 лишних часов провели пассажиры в аэропорту Гумрак, направлявшиеся в Минеральные воды.
Известно, что некоторых пассажиров уже увезли в гостиницу для более комфортного ожидания вылета.
По данным Волгоградского ЦГМС, сегодня в Волгоградской области местами туман, температура воздуха днем в Волгограде составит +3...+5º.
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