Телеком

Spotify опередил AppleMusic в рейтинге популярных музыкальных стриминговых сервисов 2020 года

Телеком 27.02.2021 13:57
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27.02.2021 13:57


В 2020 году пользователи чаще всего слушали музыку по пятницам, и тратили на прослушивание в среднем 20 минут в день – музыкальные предпочтения своих абонентов выяснил МегаФон, проанализировав данные о трафике в мобильной сети и количестве абонентов, использующих музыкальные приложения. 
Лидером рейтинга стали российский музыкальный стриминговый сервис BOOM и Вконтакте, которые являются частью одной экосистемы. Доля абонентов, использующих эти приложения для воспроизведения музыки составила 56,2% от общего количества пользователей музыкальных сервисов в сети МегаФона. Второе место занимает приложение Яндекс.Музыка. Тройку лидеров замыкает Spotify, появившийся в России летом 2020 года.
Рейтинг музыкальных стриминговых сервисов в 2020 г.: Boom и «Вконтакте» – 56,6% (доля пользователей от общего количества пользователей музыкальных сервисов в сети «Мегафона»); «Яндекс.Музыка» – 18,7%; Spotify – 12,1; AppleMusic – 10,2%; YouTubeMusic – 1,6%; Dezeer – менее 1%; «Сберзвук» – менее 1%.

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