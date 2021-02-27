Spotify опередил AppleMusic в рейтинге популярных музыкальных стриминговых сервисов 2020 года

Телеком 27.02.2021 13:57
0
27.02.2021 13:57
В 2020 году пользователи чаще всего слушали музыку по пятницам, и тратили на прослушивание в среднем 20 минут в день – музыкальные предпочтения своих абонентов выяснил МегаФон, проанализировав данные о трафике в мобильной сети и количестве абонентов, использующих музыкальные приложения.
Лидером рейтинга стали российский музыкальный стриминговый сервис BOOM и Вконтакте, которые являются частью одной экосистемы. Доля абонентов, использующих эти приложения для воспроизведения музыки составила 56,2% от общего количества пользователей музыкальных сервисов в сети МегаФона. Второе место занимает приложение Яндекс.Музыка. Тройку лидеров замыкает Spotify, появившийся в России летом 2020 года.
Рейтинг музыкальных стриминговых сервисов в 2020 г.: Boom и «Вконтакте» – 56,6% (доля пользователей от общего количества пользователей музыкальных сервисов в сети «Мегафона»); «Яндекс.Музыка» – 18,7%; Spotify – 12,1; AppleMusic – 10,2%; YouTubeMusic – 1,6%; Dezeer – менее 1%; «Сберзвук» – менее 1%.
Реклама
Билайн сделал выгоднее популярную линейку тарифов для семьи26.02.2021 11:07
Телеком 26.02.2021 11:07
Домбай или Эльбрус: в МТС выяснили, куда в этом сезоне чаще едут кататься25.02.2021 18:09
Телеком 25.02.2021 18:09
Билайн на Юге на 40% увеличил сеть на фоне роста трафика25.02.2021 12:24
Телеком 25.02.2021 12:24
«Азбука интернета»: новый обучающий модуль «Ростелекома» и ПФР поможет освоить работу в мобильных приложениях25.02.2021 11:42
Телеком 25.02.2021 11:42
«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую платформу Wi-Fi 2.024.02.2021 15:13
Телеком 24.02.2021 15:13
Гид по подаркам: скидки на Samsung и Яндекс.Станция Мини в подарок20.02.2021 11:47
Телеком 20.02.2021 11:47
Билайн в Волгоградской области инвестировал в развитие сети 1 млрд рублей19.02.2021 15:06
Телеком 19.02.2021 15:06
Международный 5G-роуминг от МегаФона достиг гигабайтных скоростей19.02.2021 12:27
Телеком 19.02.2021 12:27
РТКОММ вывел на рынок «умные» тарифные опции для спутникового интернета19.02.2021 10:26
Телеком 19.02.2021 10:26
Стало известно, какие подарки покупают в Волгограде к 23 февраля18.02.2021 12:30
Телеком 18.02.2021 12:30
В преддверии праздников в салонах связи «Ростелекома» стартовала выгодная акция на смартфоны18.02.2021 10:59
Телеком 18.02.2021 10:59
«Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи до Калининграда17.02.2021 15:26
Телеком 17.02.2021 15:26
РТКОММ второй год подряд признан лидером рынка спутниковой связи России11.02.2021 16:57
Телеком 11.02.2021 16:57
Цифровая безопасность: «Ростелеком» в Волгограде организовал для школьников образовательный квест10.02.2021 10:42
Телеком 10.02.2021 10:42
Аппетиты растут: волгоградцы стали в четыре раза чаще пользоваться онлайн-доставкой продуктов09.02.2021 12:12
Телеком 09.02.2021 12:12
Реклама