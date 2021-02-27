Spotify опередил AppleMusic в рейтинге популярных музыкальных стриминговых сервисов 2020 года





В 2020 году пользователи чаще всего слушали музыку по пятницам, и тратили на прослушивание в среднем 20 минут в день – музыкальные предпочтения своих абонентов выяснил МегаФон, проанализировав данные о трафике в мобильной сети и количестве абонентов, использующих музыкальные приложения.

Лидером рейтинга стали российский музыкальный стриминговый сервис BOOM и Вконтакте, которые являются частью одной экосистемы. Доля абонентов, использующих эти приложения для воспроизведения музыки составила 56,2% от общего количества пользователей музыкальных сервисов в сети МегаФона. Второе место занимает приложение Яндекс.Музыка. Тройку лидеров замыкает Spotify, появившийся в России летом 2020 года.

Рейтинг музыкальных стриминговых сервисов в 2020 г.: Boom и «Вконтакте» – 56,6% (доля пользователей от общего количества пользователей музыкальных сервисов в сети «Мегафона»); «Яндекс.Музыка» – 18,7%; Spotify – 12,1; AppleMusic – 10,2%; YouTubeMusic – 1,6%; Dezeer – менее 1%; «Сберзвук» – менее 1%.