Общество

В Волгограде почтили память защитников Отечества

Общество 23.02.2021 10:26
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23.02.2021 10:26


Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров почтил память героев Отечества и возложил цветы к Вечному огню на братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при защите Сталинграда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации региона.

Мемориальные акции с участием представителей ветеранского сообщества, силовых и правоохранительных ведомств, депутатского корпуса, общественных объединений, жителей и гостей региона пройдут сегодня на всей территории Волгоградской области.
Справка. Вечный огонь на Аллее Героев в Волгограде был зажжен 1 февраля 1963 года. Под обелиском из черного и красного гранита похоронены участники гражданской войны времен Красного Царицына, убитые белогвардейцами в 1919 году. Рядом с революционерами, в 1942 - 1943 годах были погребены солдаты и офицеры 62-й и 64-й армий, героически защищавшие город в дни Сталинградской битвы. По имеющимся сведениям, в братской могиле похоронено более 100 бойцов, погибших в боях за Отечество.  23 февраля 1918 года считается днем создания Рабоче - Крестьянской Красной Армии, которая за вековую историю стала сначала Советской, а потом Российской. Сейчас 23 февраля - государственный праздник под названием День защитника Отечества. Еще 32 года назад это был День Советской армии и Военно-морского флота. Для Волгоградской области, на территории которой произошло одно из самых известных и кровавых сражений мировой истории - Сталинградская битва, 23 февраля - один из самых почитаемых праздников.   

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