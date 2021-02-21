Происшествия

Фатальное столкновение машин в центре Волгограда попало на камеру наблюдения

Происшествия 21.02.2021 21:16
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21.02.2021 21:16




Момент столкновения "Hyundai" с "Daewoo Matiz" на пересечении улиц Коммунистической и Володарского в центре Волгограда попал на камеры видеонаблюдения. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт ГКУ "Безопасный регион", авария произошла в 22.52 накануне вечером. Малолитражка ехала по Кубанской со стороны стадиона "Динамо" и намеревалась повернуть на Коммунистическую. Однако водитель не убедилась в том, что ее пропускает встречный автомобиль. В итоге "кореец" на скорости влетел в переднюю часть "Matiz". От мощного удара обе машины разбросало по разным сторонам. На помощь водителям и пассажирам искореженых легковушек бросились автолюбители, которые стали очевидцами аварии. По предварительным данным, пострадала девушка-водитель малолитражной машины и один человек, находившийся в салоне "Hyundai".

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