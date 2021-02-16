



Сегодня в Волжском около дома №18 по ул. Карбышева прохожий обнаружил предмет, похожий на гранату Ф1. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, на место происшествия прибыли полицейские, которые оцепили территорию. Жильцы были выведены из своих квартир. В настоящее время специалисты изъяли гранату и отправили на экспертизу.





В ГУ МВД по Волгоградской области отказались комментировать это происшествие. ИА "Высота 102" обратилось за разъяснениями в управление Росгвардии, где сообщили следующее: "Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Волгоградской области идентифицировали предмет, конструктивно схожий с ручной оборонительной гранатой Ф-1. Данный предмет направлен на экспертизу".







