Происшествия 16.02.2021 20:30
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16.02.2021 20:30
Сегодня в Волжском около дома №18 по ул. Карбышева прохожий обнаружил предмет, похожий на гранату Ф1. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, на место происшествия прибыли полицейские, которые оцепили территорию. Жильцы были выведены из своих квартир. В настоящее время специалисты изъяли гранату и отправили на экспертизу.
В ГУ МВД по Волгоградской области отказались комментировать это происшествие. ИА "Высота 102" обратилось за разъяснениями в управление Росгвардии, где сообщили следующее: "Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Волгоградской области идентифицировали предмет, конструктивно схожий с ручной оборонительной гранатой Ф-1. Данный предмет направлен на экспертизу".
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