Происшествия

В Росгвардии прокомментировали ситуацию с гранатой около жилого дома в Волжском

Происшествия 16.02.2021 20:30
0
16.02.2021 20:30


Сегодня в Волжском около дома №18 по ул. Карбышева прохожий обнаружил предмет, похожий на гранату Ф1. Как  сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, на место происшествия прибыли полицейские, которые оцепили территорию. Жильцы были выведены из своих квартир.  В настоящее время специалисты изъяли гранату и отправили на экспертизу.

В ГУ МВД по Волгоградской области отказались комментировать это происшествие. ИА "Высота 102" обратилось за разъяснениями в управление Росгвардии, где сообщили следующее: "Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Волгоградской области идентифицировали предмет, конструктивно схожий с ручной оборонительной гранатой Ф-1. Данный предмет направлен на экспертизу".   


Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Происшествия
16.02.2021 18:03
Происшествия 16.02.2021 18:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.02.2021 17:56
Происшествия 16.02.2021 17:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.02.2021 17:00
Происшествия 16.02.2021 17:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.02.2021 16:38
Происшествия 16.02.2021 16:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.02.2021 16:10
Происшествия 16.02.2021 16:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.02.2021 15:06
Происшествия 16.02.2021 15:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.02.2021 14:03
Происшествия 16.02.2021 14:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.02.2021 10:33
Происшествия 16.02.2021 10:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.02.2021 16:47
Происшествия 15.02.2021 16:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.02.2021 11:00
Происшествия 15.02.2021 11:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.02.2021 10:12
Происшествия 15.02.2021 10:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.02.2021 08:39
Происшествия 15.02.2021 08:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.02.2021 20:22
Происшествия 14.02.2021 20:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.02.2021 10:36
Происшествия 14.02.2021 10:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.02.2021 10:18
Происшествия 14.02.2021 10:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:30
В Росгвардии прокомментировали ситуацию с гранатой около жилого дома в ВолжскомСмотреть фотографии
20:20
Банк «Открытие», Mastercard и ФК «Спартак-Москва» предложили новую карту для футбольных болельщиковСмотреть фотографии
18:03
«Все сгорело»: торговцы на пепелище рынка подсчитывают ущерб от пожара в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:56
В центре Волгограда ночью расстреляли иномаркуСмотреть фотографии
17:52
В Волгограде пересмотр дела о взятке закончился не в пользу бывшей завкафедрой физакадемииСмотреть фотографии
17:38
Банк «Открытие»: жители Юга России рассчитывают на восстановление личных доходов к концу 2021 годаСмотреть фотографии
17:00
Труп женщины обнаружен на сгоревшем Качинском рынке в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:38
Спас нательный крестик: в Волгоградской области в посетителей бара стреляли из обрезаСмотреть фотографии
16:10
Взгляд с высоты на пожар на Качинском рынке в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Пожар на рынке сказался на движении общественного транспорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:06
Людей вывели, имущество сгорело: на рынке в Волгограде локализовали пожарСмотреть фотографии
14:29
140 человек на ИВЛ: коронавирус не уходит из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:03
В Волгограде горит Качинский рынокСмотреть фотографии
14:03
Чиновник объяснил смерти молодых от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:32
«Мы пойдем до конца»: сторонники волгоградского времени продолжат судебную войнуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
«Ситуация лучше»: в Волгоградской области продолжат сокращать ковидные стационарыСмотреть фотографии
12:32
Группа «Открытие»: автопром и электроника стали лидерами по оборотам таможенных платежей в IV квартале 2020 годаСмотреть фотографии
12:31
«Она и так наказана»: жители села в Волгоградской области пожалели осужденную за гибель троих сыновей матьСмотреть фотографии
12:14
Мусорный регоператор атаковал волгоградцев звонками с угрозами о судеСмотреть фотографии
11:02
"На все про все меньше часа": сторонники волгоградского времени проиграли еще один судСмотреть фотографии
11:00
СберБанк Онлайн отметил 10-летиеСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде сожитель хотел задушить пенсионерку из-за ее болезниСмотреть фотографии
09:43
Президент назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:32
В волгоградских магазинах ищут фальсификат из БрянскаСмотреть фотографии
20:27
Лед тронулся: Росстат заметил тенденцию зарплатных долгов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:20
Отпускной режим: в Волгограде откроют авиарейсы на Черное мореСмотреть фотографии
17:54
В четырех селах Волгоградской области гасят вспышки бешенстваСмотреть фотографии
16:49
Банк «Открытие» вошел в ТОП-5 банков по размеру портфеля кредитов ИПСмотреть фотографии
16:47
Удирали на снегоходах: в Волгоградской области шесть часов ловили браконьеров из СаратоваСмотреть фотографии
16:31
В «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» запустили скоростную справочную службуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 