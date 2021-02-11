Экономика

За 3 года НПФ «Открытие» выплатил своим клиентам более 28,6 млрд руб. пенсий

Экономика 11.02.2021 13:55
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11.02.2021 13:55


Общий объем пенсионных выплат клиентам НПФ «Открытие» за 2020 год составил 9,7 млрд руб., из них 6,2 млрд руб. – по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) и 3,4 млрд руб. – по обязательному пенсионному страхованию (ОПС)1,2. По сравнению с 2019 годом общий объем выплат Фонда увеличился на 1,9%. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба.
По данным на 31.12.2020 НПФ «Открытие» выплачивает негосударственные пенсии более 152,5 тыс. участников. Количество застрахованных лиц, получающих пенсионные выплаты, превышает 27 тыс. человек1.
В результате объединения в 2018 году трех негосударственных пенсионных фондов группы банка «Открытие» (НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», НПФ электроэнергетики и НПФ РГС) общий размер пенсионных выплат клиентам за 2018-2020 гг. составил более 28,6 млрд руб., из них 18,9 млрд руб. – по НПО и 9,6 млрд руб. – по ОПС 2,3.
«В условиях распространения коронавирусной инфекции, в течение 2020 года Фондом был ограничен личный прием клиентов, однако это никак не отразилось на качестве обслуживания и доступности услуг. Цифровые сервисы, активное развитие которых продолжалось на протяжении последних трех лет, позволили нам оперативно предоставлять полный объем клиентского сервиса в дистанционном режиме. Пенсионные выплаты осуществлялись Фондом в срок, без каких-либо сбоев», – комментирует Анна Пролиско, операционный директор НПФ «Открытие».
В Личном кабинете клиенты НПФ «Открытие» могут воспользоваться онлайн-сервисами подачи заявления о назначении накопительной пенсии или негосударственной пенсии.  В 2020 году более 8 тыс. человек подали заявления онлайн. На текущий момент около 20% от общего количества поданных в Фонд заявлений на назначение пенсии оформляются клиентами дистанционно4.
Для удаленного оформления пенсии будущий пенсионер может просто зайти в Личный кабинет клиента на сайте Фонда, прикрепить сканы необходимых документов и подписать заявление простой электронной подписью. При этом сервис упрощенной идентификации позволяет получить расширенный доступ в Личный кабинет клиентам, у которых отсутствует номер мобильного телефона в учетной системе Фонда и нет подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги».
Отметим, что более 6 тыс. клиентов НПФ «Открытие» получают пенсию на карту банка «Открытие». «Для многих пенсионеров традиционным каналом получения пенсии является отделение почтовой связи. При этом все больше людей предпочитают получать деньги на банковскую карту – это более удобный и быстрый способ. Так, из 150 тысяч человек, пенсии которым Пенсионный фонд России перечисляет через банк «Открытие», 120 тысяч получают выплаты на банковские карты», – комментирует Алексей Перов, управляющий директор управления транзакционного бизнеса банка «Открытие».
 
1 Данные на 31.12.2020, согласно внутренним расчетам Фонда.
2 Без учета выплат правопреемникам и выплат выкупных сумм.
3 Данные за 2018 г. учтены суммарно по трем фондам: НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», НПФ электроэнергетики и НПФ РГС.
4 По данным на декабрь 2020, согласно внутренним расчетам Фонда.

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