



Фонду капремонта Волгоградской области разрешили привлекать сторонние компании для ведения претензинно-исковой работы с неплательщиками взносов. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие изменения внесены в постановление администрации Волгоградской области, регулирующее порядок определения объема и предоставления субсидии в виде имущественного взноса на содержание УНО. Теперь субсидия может быть использована и для этих целей.

Ранее, напомним, новость о том, что в фонде капремонта хотят добиться права обращаться за помощью к сторонним организациям для повышения платежной дисциплины, вызвала общественный резонанс. У многих в памяти еще осталась история, когда около двух лет назад организация привлекла для взыскания долгов с населения коллекторское агентство ООО «МАКС», которое успело отправить «письма счастья» части должникам с требованием не только погасить сам долг, но и оплатить расходы по отправке таких депеш в размере 1120 рублей. После вмешательства прокуратуры договор Фонда капремонта Волгоградской области и частной компании был расторгнут. Тогда прокуратура указала, что, согласно действующему законодательству, взыскание долгов по взносам является компетенцией регионального оператора.

Однако в УНО «Региональный фонд капремонта» не оставили попыток повлиять на неплательщиков. В качестве обоснования внесения соответствующих изменений в порядок предоставления субсидии руководство организации жаловалось на невозможность ведения эффективной претензионной работы в связи с маленьким штатом профильного отдела, состоящего только из шести человек, и большим объемом задолженности населения в размере 2 миллиардов рублей. Причем полмиллиарда рублей из этой суммы для Фонда капремонта может пропасть безвозвратно в связи с применением срока давности, сетовали в УНО. При этом в Фонде капремонта также ссылались на успешный опыт других регионов, которые обращались за услугами по взысканию долгов к сторонним организациям. В организации также категорически отвергли намерение Фонда капремонта привлекать для этих целей коллекторские конторы.

«Подчеркну, что под сторонними лицами подразумеваются не коллекторские агентства, а юридические организации, которые будут оказывать услуги исключительно по подготовке документов для взыскания задолженности от имени регоператора», - заявлял гендиректор УНО «Региональный фонд капремонта» Алексей Конотопкин.

Постановление с внесенными изменениями вступило в действие уже сегодня – после его опубликования. Напомним, с 1 января 2021 года размер минимального взноса за капремонт в Волгоградской области был увеличен с 6,56 до 7,01 рубля за квадратный метр.







