В Волгоградской области сокращают ковидные стационары





В Урюпинской ЦРБ терапевтическое отделение возвращено в доковидный режим работы. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа, планируется также перепрофилировать травматологическое отделение для приема профильных пациентов. Связано это со снижением заболеваемостью коронавирусом в районе, подчеркнули в администрации. Ранее Урюпинская ЦРБ работала в режиме инфекционного госпиталя.

Напомним, на днях заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов заявил о намерении властей региона вернуть некоторые многофункциональные медучреждения, перепрофилированные под ковидные стационары, обычным больным. В конце прошлого года в такой режим вернулась волгоградская больница №12.



