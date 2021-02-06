В Волгоградской области сокращают ковидные стационары

Общество 06.02.2021 20:01
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06.02.2021 20:01
В Урюпинской ЦРБ терапевтическое отделение возвращено в доковидный режим работы. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа, планируется также перепрофилировать травматологическое отделение для приема профильных пациентов. Связано это со снижением заболеваемостью коронавирусом в районе, подчеркнули в администрации. Ранее Урюпинская ЦРБ работала в режиме инфекционного госпиталя.
Напомним, на днях заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов заявил о намерении властей региона вернуть некоторые многофункциональные медучреждения, перепрофилированные под ковидные стационары, обычным больным. В конце прошлого года в такой режим вернулась волгоградская больница №12.
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