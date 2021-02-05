Гибель пассажиров катамарана в Волгограде обернулась приговором двоим сотрудникам МЧС

Расследования 05.02.2021 16:42
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05.02.2021 16:42
Продолжением громкого дела о гибели 11 человек в результате столкновения катамарана с теплоходом стал сегодняшний приговор Дзержинского районного суда Волгограда. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, на скамье подсудимых оказались руководители ЦИО ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Волгоградской области» Сергей Петров и Елена Белякова. Должностным лицам ведомства вменяли превышение должностных полномочий, связанных с надзором стоянки маломерных судов. Так, суд установил, что в 2017 году Сергей Петров и Елена Белякова во время проведения технического освидетельствования базы для стоянки маломерных судов «Волжский ветер», деятельность которой осуществляло ООО «Пристань», скрыли факт многочисленных нарушений, препятствующих её безопасному использованию. Однако, несмотря на это, они выдали разрешение на её эксплуатацию. Кроме того, в 2018 году подсудимые без проведения проверок и фактического выезда на базу повторно составили акт, разрешающий её эксплуатацию в навигацию 2018 года. В результате допускалась эксплуатация плавсредств с нарушениями правил безопасности.
Это привело к ряду ЧП. Так, в апреле 2018 года с данной базы отчалила моторная лодка, которая перевернулась, а находившиеся там пять человек оказались в воде. К счастью, их удалось спасти.
Другое ЧП обернулось многочисленными жертвами. В июне 2018 года после столкновения катамарана, которым управлял пьяный Дмитрий Хахалев, с катером, погибли 10 пассажиров и сам капитан катамарана. Еще трое человек получили тяжелые травмы.
Приговором Дзержинского районного суда Сергей Петров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года. Елена Белякова по этой же статье получила 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года. Отбытие основного наказания Беляковой отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста - до 31 января 2028 года. Сергей Петров взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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