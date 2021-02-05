После ДТП с пострадавшим ребенком росгвардейцем займется Волгоградский гарнизонный суд

Расследования 05.02.2021 13:16
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05.02.2021 13:16
В Волгоградский гарнизонный суд направлены материалы в отношении сотрудника Росгвардии, совершившего ДТП, в котором пострадал ребенок. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская, Алексей Шашкин проходит по административному делу в рамках ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия»).
Изначально к рассмотрению материалов приступили в судебном участке №116 Центрального района. В процессе разбирательства было установлено, что Шашкин является военнослужащим, поэтому дело сегодня передано в гарнизонный суд.
Напомним, 29 января в центре Волгограда на пересечении улиц Балонина и Новороссийской «Toyota Highlander» на пешеходном переходе сбил 8-летнего ребенка. Мальчик, получивший ушибы, испугался и забежал в рядом стоящее здание. Кроссовер некоторое время подождал школьника, который не вернулся, а затем уехал. Мальчика впоследствии увезли с травмами в больницу. В Главке МВД пояснили, что виновник ДТП скрылся с места происшествия. В течение суток его задержали. Известно, что за рулем иномарки был представитель «Росгвардии».
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