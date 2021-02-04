Арктический холод и метель: дорожники Волгограда готовятся отразить атаку непогоды





Завтра, 5 февраля, в Волгограде ожидается резкое ухудшение погоды. По данным Волгоградского ЦГМС, после обеда ситуация на улицах города будут определяться приходом холодного арктического воздуха. Это приведет к резкому понижению температуры до – 14 градусов Цельсия, усилению северо-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Возможны дождь, переходящий в снег, метель, на дорогах гололедица.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, все муниципальные дорожно-коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности. На предприятиях проведен внеочередной техосмотр автопарка спецтехники. Противогололедные реагенты будут наносить на дороги исходя из погодных условий - службы ведут круглосуточный мониторинг ситуации.

Особое внимание профильные службы уделяют проверке систем отведения ливневых вод. Ранее была проведена очистка от снега и льда ливнеприемных колодцев и решеток канализации, чтобы обеспечить быстрое отведение с проезжей части и тротуаров талых вод в период оттепелей.

В связи с неблагоприятным прогнозом администрация Волгограда призывает водителей быть бдительными на дорогах, особенно вблизи высотных сооружений, рекламных конструкций, высоких деревьев, управляя автомобилями, соблюдать безопасную дистанцию, а также избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.



