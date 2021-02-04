Арктический холод и метель: дорожники Волгограда готовятся отразить атаку непогоды

Общество 04.02.2021 16:57
0
04.02.2021 16:57
Завтра, 5 февраля, в Волгограде ожидается резкое ухудшение погоды. По данным Волгоградского ЦГМС, после обеда ситуация на улицах города будут определяться приходом холодного арктического воздуха. Это приведет к резкому понижению температуры до – 14 градусов Цельсия, усилению северо-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Возможны дождь, переходящий в снег, метель, на дорогах гололедица.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, все муниципальные дорожно-коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности. На предприятиях проведен внеочередной техосмотр автопарка спецтехники. Противогололедные реагенты будут наносить на дороги исходя из погодных условий - службы ведут круглосуточный мониторинг ситуации.
Особое внимание профильные службы уделяют проверке систем отведения ливневых вод. Ранее была проведена очистка от снега и льда ливнеприемных колодцев и решеток канализации, чтобы обеспечить быстрое отведение с проезжей части и тротуаров талых вод в период оттепелей.
В связи с неблагоприятным прогнозом администрация Волгограда призывает водителей быть бдительными на дорогах, особенно вблизи высотных сооружений, рекламных конструкций, высоких деревьев, управляя автомобилями, соблюдать безопасную дистанцию, а также избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.
Реклама
В 2021 году в Волгограде откроются три детских сада на 525 мест05.02.2021 08:38
Общество 05.02.2021 08:38
Координатор Волгоградского штаба Навального попросился на волю04.02.2021 19:34
Общество 04.02.2021 19:34
"Школьное кафе" теперь представлено в социальных сетях04.02.2021 17:45
Общество 04.02.2021 17:45
В Волгограде ограничат движение из-за сборки моста через Нулевую продольную04.02.2021 15:59
Общество 04.02.2021 15:59
Объяснимо, но требует проверки: в Волгоградской облдуме изумились счетам за отопление04.02.2021 15:39
Общество 04.02.2021 15:39
«Никогда не задирал нос»: коллеги Максима Загорулько – о легендарном волгоградце04.02.2021 14:08
Общество 04.02.2021 14:08
Коронавирус погубил уже 630 жителей Волгоградской области04.02.2021 13:54
Общество 04.02.2021 13:54
Врачи в Волгограде совершили более 15,3 тысяч поездок на бесплатном такси от Mail.ru Group и Сбера04.02.2021 12:37
Общество 04.02.2021 12:37
В Волгограде убирают павильон с центрового места04.02.2021 11:23
Общество 04.02.2021 11:23
Фронтовик, ученый, легенда: в Волгограде прощаются с Почетным жителем города-героя04.02.2021 11:19
Общество 04.02.2021 11:19
«Сплошная жесть»: Роспотребнадзор нашел много лишнего в питьевой воде под Волгоградом03.02.2021 19:48
Общество 03.02.2021 19:48
«Хватит пахать на дядю!»: волгоградцы - о работе и своих доходах (ОПРОС)03.02.2021 18:07
Общество 03.02.2021 18:07
Будет горячо: в Волгограде пригрозили штрафами виновникам завышенных счетов по отоплению03.02.2021 15:36
Общество 03.02.2021 15:36
Коронавирус ослабил тиски в Волгоградской области, но продолжил убивать03.02.2021 15:17
Общество 03.02.2021 15:17
В Волгограде под снос попали гаражи вблизи собора03.02.2021 15:01
Общество 03.02.2021 15:01
Реклама