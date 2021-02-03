Короткое замыкание на час остановило движение трамваев на севере Волгограда

Происшествия 03.02.2021 21:06
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03.02.2021 21:06
Из-за короткого замыкания на контактной сети более часа без движения простояли трамваи, следующие по маршруту №13 «Стадион «Монолит» - Ул. Матросова» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера около 18.30, пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место происшествия, но их помощь не потребовалась.
В пресс-службе администрации Волгограда уточнили, что произошло искрение и задымление пантографа вагона скоростного трамвая, возвращавшегося в депо №5. Водитель остановил движение, все пассажиры незамедлительно покинули салон. Неисправный вагон отбуксировали в депо, в 19.50 движение на линии было восстановлено.
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