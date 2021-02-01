В центре Волгограда нарисовали гигантские портреты героев войны





Лица легендарных участников Великой Отечественной войны украсили бетонный забор на пересечении улиц Советской и Комсомольской в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», вместо футболистов, которых нарисовали к ЧМ-2018, на ограждении в преддверии годовщины окончания Сталинградской битвы появились изображения маршала Советского Союза, командующего 62-ой Армией Василия Чуйкова, снайпера Василия Зайцева, юной разведчицы Люси Радыно, летчика-истребителя Лидии Литвяк и героя Советского союза Якова Павлова.





Арт-объект реализован при содействии региональных отделений «Юнармии», военно-исторического общества и фонда социальных проектов «Наследие».





Впервые неприглядный забор, расположенный неподалеку от Центрального рынка Волгограда, преобразили в июне 2018 года перед стартом мирового футбольного первенства. Молодые художники тогда нарисовали портреты знаменитых спортсменов, среди которых Мохамед Салах, Роберт Левандовски и Гарри Эдвард Кейн.



