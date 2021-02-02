ГК «Волгострой»: что строим и когда сдаем





ГК «Волгострой» второе десятилетие радует волгоградцев новыми жилыми кварталами, которые стали украшением города, а некоторые из них даже его достопримечательностями.

В компании рассказали ИА «Высота 102» о планах на 2021 год: где, что строится и когда сдача объектов.

Жилой квартал Grand Avenue («Гранд Авеню»)

Строительство четвертого двухсекционного 16-этажного дома вышло на заключительный этап – ведется устройство внутренних инженерных сетей, монтаж витражей на лоджиях, отделка подъездов. Сдача запланирована в 3 квартале 2021г.

Компания продолжает строительство дома №5, который встанет вдоль улицы Ангарской. Продажа квартир в этом доме пока не открыта, об этом будет сообщено дополнительно, но уже сейчас можно проконсультироваться в отделе продаж и забронировать понравившуюся квартиру.

«Для желающих приобрести квартиру скажем сразу – планировки отличаются от уже построенных домов», – поясняют в компании.

тут и по телефону 50-50-60. Подробности, запись на показ и бронирование квартир

ЖК «Бейкер стрит»





Сдача 9-этажного дома на 134 квартиры с индивидуальным отоплением запланирована в конце этого года. Строители сейчас вышли на уровень 6 этажа монолитного каркаса. Продажа квартир ведется по договорам долевого участия (ДДУ). Напомним, что Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки до лета 2021 года.

на сайте . В конце прошлого года ГК «Волгострой» начала строительство новых домов на улице Шекснинской. О начале продаж компания сообщит – следите за новостями

тут и по телефону 60-15-60. Подробности, бронирование и запись на показ

ЖК «Кача»





Полностью кирпичный дом разного высотного уровня на 6 и 9, 12 и 14 этажей планируется к сдаче в конце 2021 г. Коробка дома практически завершена, идут отделочные работы внутри помещений. В продаже есть 1-, 2- и 3-комнатные квартиры, правда, выбор этажей уже небольшой.

тут и по телефону 50-44-22. Подробности, бронирование и запись на показ

ЖК «Арбат»





жилой квартал «Арбат» . Строительство дома №3 идет по графику, сдача первой 18-этажной секции запланирована на 4 квартал 2022 года. Продажа квартир по ДДУ, действует льготная ипотека. Дом возводится также в стиле сталинского ампира. Жителям предлагают столь же высокий уровень комфорта, которым сейчас про праву гордится

Подробности по телефону 50-00-51.

ЖК «Лапшин Lolt»





здесь . Первый 6-этажный дом с индивидуальным отоплением в каждой квартире запланирован к сдаче в 3 квартале 2022 года. Как дом «растет» можно посмотреть

Подробности по телефону 50-33-11.

ЖК «Волго-Дон»





новый проект компании. Место его реализации – микрорайон Тулака (Советский район), строительство началось в 2020 году. Этокомпании. Место его реализации – микрорайон Тулака (Советский район), строительство началось в 2020 году.

Информация о планировках квартир и бронировании по телефону 60-11-44.

Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

ЖК «Бейкер стрит» – застройщики ООО «СК Волгострой», ООО «ИСК Волгострой»;

ЖК «Арбат» – застройщик ООО «ЦентрСтрой»;

ЖК Grand Avenue – застройщик ООО «Селигер»;

ЖК «Кача» – застройщик ООО «Континенталь»;

ЖК «Лапшин Loft» – застройщик ООО «Стилтэк»;

ЖК «Волга-Дон» – застройщик ООО «Гелион».



