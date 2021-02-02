ГК «Волгострой»: что строим и когда сдаем

Экономика 02.02.2021 08:43 Реклама
0
02.02.2021 08:43 Реклама
ГК «Волгострой» второе десятилетие радует волгоградцев новыми жилыми кварталами, которые стали украшением города, а некоторые из них даже его достопримечательностями.
В компании рассказали ИА «Высота 102» о планах на 2021 год: где, что строится и когда сдача объектов.
Жилой квартал Grand Avenue («Гранд Авеню»)
Строительство четвертого двухсекционного 16-этажного дома вышло на заключительный этап – ведется устройство внутренних инженерных сетей, монтаж витражей на лоджиях, отделка подъездов. Сдача запланирована в 3 квартале 2021г.
Компания продолжает строительство дома №5, который встанет вдоль улицы Ангарской. Продажа квартир в этом доме пока не открыта, об этом будет сообщено дополнительно, но уже сейчас можно проконсультироваться в отделе продаж и забронировать понравившуюся квартиру.
«Для желающих приобрести квартиру скажем сразу – планировки отличаются от уже построенных домов», – поясняют в компании.
Подробности, запись на показ и бронирование квартир тут и по телефону 50-50-60.
ЖК «Бейкер стрит»
Сдача 9-этажного дома на 134 квартиры с индивидуальным отоплением запланирована в конце этого года. Строители сейчас вышли на уровень 6 этажа монолитного каркаса. Продажа квартир ведется по договорам долевого участия (ДДУ). Напомним, что Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки до лета 2021 года.
В конце прошлого года ГК «Волгострой» начала строительство новых домов на улице Шекснинской. О начале продаж компания сообщит – следите за новостями на сайте.
Подробности, бронирование и запись на показ тут и по телефону 60-15-60.
ЖК «Кача»
Полностью кирпичный дом разного высотного уровня на 6 и 9, 12 и 14 этажей планируется к сдаче в конце 2021 г. Коробка дома практически завершена, идут отделочные работы внутри помещений. В продаже есть 1-, 2- и 3-комнатные квартиры, правда, выбор этажей уже небольшой.
Подробности, бронирование и запись на показ тут и по телефону 50-44-22.
ЖК «Арбат»
Строительство дома №3 идет по графику, сдача первой 18-этажной секции запланирована на 4 квартал 2022 года. Продажа квартир по ДДУ, действует льготная ипотека. Дом возводится также в стиле сталинского ампира. Жителям предлагают столь же высокий уровень комфорта, которым сейчас про праву гордится жилой квартал «Арбат».
Подробности по телефону 50-00-51.
ЖК «Лапшин Lolt»
Первый 6-этажный дом с индивидуальным отоплением в каждой квартире запланирован к сдаче в 3 квартале 2022 года. Как дом «растет» можно посмотреть здесь.
Подробности по телефону 50-33-11.
ЖК «Волго-Дон»
Это новый проект компании. Место его реализации – микрорайон Тулака (Советский район), строительство началось в 2020 году.
Информация о планировках квартир и бронировании по телефону 60-11-44.
Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
ЖК «Бейкер стрит» – застройщики ООО «СК Волгострой», ООО «ИСК Волгострой»;
ЖК «Арбат» – застройщик ООО «ЦентрСтрой»;
ЖК Grand Avenue – застройщик ООО «Селигер»;
ЖК «Кача» – застройщик ООО «Континенталь»;
ЖК «Лапшин Loft» – застройщик ООО «Стилтэк»;
ЖК «Волга-Дон» – застройщик ООО «Гелион».
Реклама
Сбербанк упростил открытие вкладов онлайн03.02.2021 12:46
Экономика 03.02.2021 12:46
Аварийность в сетях «Россети Юг – Волгоград» в 2020 году снизилась на 7 %03.02.2021 11:52
Экономика 03.02.2021 11:52
В Волгограде риэлторы и строители сидят без зарплаты03.02.2021 11:01
Экономика 03.02.2021 11:01
ВТБ: рынок розничного кредитования в России вырастет за год на 10%03.02.2021 10:48
Экономика 03.02.2021 10:48
УК «Новый дом»: в приоритете - качество и четкость03.02.2021 07:54
Экономика 03.02.2021 07:54
Минстрой РФ высоко оценил комплексное развитие микрорайона «Долина» в Волгограде02.02.2021 20:38
Экономика 02.02.2021 20:38
Банк «Открытие» приглашает на международную олимпиаду по анализу данных IDAO 202102.02.2021 20:06
Экономика 02.02.2021 20:06
ВТБ первым запустил онлайн-сервис подбора сберегательных и инвестиционных продуктов02.02.2021 17:46
Экономика 02.02.2021 17:46
Волгоградцам подсказали удобный способ отчитаться о доходах за 2020 год02.02.2021 16:31
Экономика 02.02.2021 16:31
Клиенты Сбербанка теперь смогут перенести платёж по кредиту на месяц02.02.2021 15:52
Экономика 02.02.2021 15:52
Пять новых возможностей СберБанк Онлайн02.02.2021 15:03
Экономика 02.02.2021 15:03
Группа банка «Открытие» в 2020 году продемонстрировала рекордный рост объемов вложений клиентов в фондовый рынок и в инвестиционные страховые продукты02.02.2021 13:10
Экономика 02.02.2021 13:10
ВТБ нарастил кредитный портфель среднего и малого бизнеса более чем на 10%02.02.2021 10:58
Экономика 02.02.2021 10:58
«Россети Юг - Волгоград» обеспечила электроэнергией 7 объектов здравоохранения в 2020 году02.02.2021 08:28
Экономика 02.02.2021 08:28
В Волгограде готовят проект соглашения с концессионером школьного питания02.02.2021 08:01
Экономика 02.02.2021 08:01
Реклама