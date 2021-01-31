



"Неправильные" остановки создавали немало проблем для жителей небольшого города. Их месторасположение "выбрано в нарушение требований действующего государственного стандарта, непосредственно перед пересечением и примыканием дороги и не соответствует утвержденному проекту организации дорожного движения", - подчеркивается в документах суда. Кроме того, отсутствовало и стационарное электроосвещение. Однако мероприятия по исполнению указанного предписания выполнены не были. Также имелся ряд вопросов у антимонопольного органа, поскольку остановки устанавливались без всякой проектной документации и без соответствующей экспертизы, которая не проведена и до сих пор.

В судебном заседании доводы представителя ответчика - теперь уже бывшего главы Краснослободска Владимира Суркова об отсутствии денежных средств на строительство сети уличного освещения, а также о том, что конструкции остановочных павильонов являются конструкциями открытого типа и не оказывают существенного влияния на обеспечение видимости, а соответственно и на безопасность дорожного движения, судом были признаны несостоятельными.