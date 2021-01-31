Общество 31.01.2021 10:01
0
31.01.2021 10:01
Краснослободский районный суд Волгоградской области признал бездействие администрации городского поселения г.Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района незаконным и обязал привести остановочные пункты в соответствие с требованиями ГОСТ. Решение опубликовано на официальном сайте райсуда 27 января текущего года. Напомним, о ситуации ИА "Высота 102" рассказывало в публикациях "Под Волгоградом асфальтируют снег под новые остановки" , "Остановка наоборот: под Волгоградом дорожники удивили жителей ноу-хау".
"Неправильные" остановки создавали немало проблем для жителей небольшого города. Их месторасположение "выбрано в нарушение требований действующего государственного стандарта, непосредственно перед пересечением и примыканием дороги и не соответствует утвержденному проекту организации дорожного движения", - подчеркивается в документах суда. Кроме того, отсутствовало и стационарное электроосвещение. Однако мероприятия по исполнению указанного предписания выполнены не были. Также имелся ряд вопросов у антимонопольного органа, поскольку остановки устанавливались без всякой проектной документации и без соответствующей экспертизы, которая не проведена и до сих пор.
В судебном заседании доводы представителя ответчика - теперь уже бывшего главы Краснослободска Владимира Суркова об отсутствии денежных средств на строительство сети уличного освещения, а также о том, что конструкции остановочных павильонов являются конструкциями открытого типа и не оказывают существенного влияния на обеспечение видимости, а соответственно и на безопасность дорожного движения, судом были признаны несостоятельными.
Итогом решения стали такие требования. Обязать администрацию городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского района Волгоградской области остановочный пункт, расположенный на пересечении улицы Ленина с переулком Выгонный, остановочный пункт по улице Ленина перед пересечением с улицей Бутова привести в соответствие с ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», организовать установку освещения на остановочных пунктах, перенос остановочного пункта, расположенного по ул. Ленина по направлению движения от ул. Космонавтов до ул. Садовая за примыканием с пер. Выгонный; перенос остановочного пункта, расположенного по ул. Ленина по направлению движения от ул. Садовая до ул. Космонавтов, за примыканием с ул. Бутова. Решение суда придется исполнять сегодняшней администрации Краснослободска.
Реклама
Прощание с легендарным фронтовиком Максимом Загорулько пройдет в музее-панораме "Сталинградская битва"03.02.2021 11:12
Общество 03.02.2021 11:12
«Нет времени»: в Волгограде скульптуру «Родина-мать зовет!» после недавней реставрации проверят на надежность02.02.2021 20:14
Общество 02.02.2021 20:14
Сталинградская битва глазами офицера-разведчика армии Паулюса02.02.2021 20:06
Общество 02.02.2021 20:06
Бесценный подарок вручил ветеранам службы главный полицейский Волгоградской области02.02.2021 16:23
Общество 02.02.2021 16:23
В Волгограде легендарному танку Т-34 «Челябинский колхозник» вернули молодость02.02.2021 16:07
Общество 02.02.2021 16:07
Лучший учитель России увезет из Волгограда в Ростов-на-Дону хрустального пеликана02.02.2021 15:51
Общество 02.02.2021 15:51
В Волгоградской области уволился главврач Калачевской ЦРБ02.02.2021 15:40
Общество 02.02.2021 15:40
Расскажите про Илюшу: волонтеры с шариками спасают жизнь тяжелобольного мальчика из Фролово Волгоградской области02.02.2021 15:03
Общество 02.02.2021 15:03
Напечатанная РУСАЛом на 3D-принтере деталь спутника успешно работает в космосе02.02.2021 14:54
Общество 02.02.2021 14:54
В Волгоградской области коронавирус унес жизни еще пятерых человек02.02.2021 13:21
Общество 02.02.2021 13:21
Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области: Каждый должен помнить подвиг Советского Солдата02.02.2021 12:01
Общество 02.02.2021 12:01
Михаил Зимин, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»: «С Днём Сталинградской победы!»02.02.2021 11:20
Общество 02.02.2021 11:20
«Ура Сталину! Ура Победе!»: спустя 78 лет в Волгограде воссоздали митинг победителей02.02.2021 10:27
Общество 02.02.2021 10:27
Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования близким Максима Загорулько02.02.2021 09:57
Общество 02.02.2021 09:57
В святой для волгоградцев день скончался участник Сталинградской битвы Максим Загорулько02.02.2021 09:05
Общество 02.02.2021 09:05
Реклама