Общество

Суд заставил чиновников в Волгоградской области исправить дорожные "ошибки" прежнего руководства

Общество 31.01.2021 10:01
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31.01.2021 10:01


Краснослободский районный суд Волгоградской области признал бездействие администрации городского поселения г.Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района незаконным и обязал привести остановочные пункты в соответствие с требованиями ГОСТ. Решение опубликовано на официальном сайте райсуда 27 января текущего года. Напомним, о ситуации ИА "Высота 102" рассказывало в публикациях "Под Волгоградом асфальтируют снег под новые остановки""Остановка наоборот: под Волгоградом дорожники удивили жителей ноу-хау".

"Неправильные" остановки создавали немало проблем для жителей небольшого города. Их месторасположение "выбрано в нарушение требований действующего государственного стандарта, непосредственно перед пересечением и примыканием дороги и не соответствует утвержденному проекту организации дорожного движения", - подчеркивается в документах суда. Кроме того, отсутствовало и стационарное электроосвещение. Однако мероприятия по исполнению указанного предписания выполнены не были. Также имелся ряд вопросов у антимонопольного органа, поскольку остановки устанавливались без всякой проектной документации и без соответствующей экспертизы, которая не проведена и до сих пор. 
В судебном заседании доводы представителя ответчика - теперь уже бывшего главы Краснослободска Владимира Суркова об отсутствии денежных средств на строительство сети уличного освещения, а также о том, что конструкции остановочных павильонов являются конструкциями открытого типа и не оказывают существенного влияния на обеспечение видимости, а соответственно и на безопасность дорожного движения, судом были признаны несостоятельными.


Итогом решения стали такие требования. Обязать администрацию городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского района Волгоградской области остановочный пункт, расположенный на пересечении улицы Ленина с переулком Выгонный, остановочный пункт по улице Ленина перед пересечением с улицей Бутова привести в соответствие с ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», организовать установку освещения на остановочных пунктах, перенос остановочного пункта, расположенного по ул. Ленина по направлению движения от ул. Космонавтов до ул. Садовая за примыканием с пер. Выгонный; перенос остановочного пункта, расположенного по ул. Ленина по направлению движения от ул. Садовая до ул. Космонавтов, за примыканием с ул. Бутова. Решение суда придется исполнять сегодняшней администрации Краснослободска. 

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