Остановка наоборот: под Волгоградом дорожники удивили жителей ноу-хау

«Избушка, избушка, повернись ко мне передом, а к дому задом», - шутят жители города Краснослободска, обращаясь так к новому павильону на остановке общественного транспорта, который расположился на улице Клуба речников. Впрочем, самого павильона пока нет, есть только его каркас, но уже по нему видно, как «мудро» он поставлен. По словам жителей, после публикации на «Высоте 102» материала под заголовком «Под Волгоградом асфальтируют снег под новые остановки», работы пошли в авральном режиме. Еще утром было «пусто», а уже ближе к вечеру на всех десяти остановках появились «признаки» будущих павильонов - желтые «скелеты». Причем, по условиям контракта все работы должны быть исполнены еще 6 декабря 2018 года. Поэтому, видимо, спешка была такой, что «лицо» будущего павильона оказалось «смотрящим» на жилой дом, а не на дорогу.





Вот так выглядели некоторые остановки 11 декабря 2018 года. То есть, их не было совсем. Такими они оставались до 13 декабря 2018 года. За это короткое время власти города предприняли все усилия, чтобы поспешить и поторопить исполнителей работ. Но, как утверждают краснослободцы, торопиться нужно было раньше, а еще лучше - прислушиваться к классикам. Ведь поспешишь — людей насмешишь. И, действительно, насмешили. Теперь людям города поднимают настроение такие вот забавные «изделия». Причем, жители предлагают оставить конкретно эту остановку именно в таком виде, ведь от подобного ноу-хау, глядишь, и туристы в город повалят.

А может быть, замысел исполнителя работ, действующего под контролем администрации города Краснослободск, в другом? ОГРАДИТЬ жителей города от грязных брызг транспорта? Впрочем, это мало может спасти пассажиров: до остановки еще надо добраться по грязи, лужам и мусоре, в окружении которых она пребывает. Поэтому многие жители города с опаской и недоверием относятся к такому инженерному решению, стараясь близко к нему не приближаться. Также довольно своеобразно решена проблема отсутствия остановки по направлению из г. Волгоград в г. Краснослободск от 4-й школы. Чтобы не строить две остановки, власти решили установить одну-единственную, расположив вход в нее со стороны Волгограда. Видимо, решили, что так будет удобно наблюдать приближение маршрутных транспортных средств из Волгограда и своевременно перебежать дорогу.





Но на этом инженерные придумки исполнителя работ по муниципальному контракту не заканчиваются. К примеру, такое простое и нехитрое решение в выполнении работ по установке крыши на остановочные павильоны, видимо, помогло сэкономить время, а, возможно, и бюджетные денежные средства. Зачем брать лестницу и устанавливать крышу сверху остановки, которая должна быть вмонтирована в бетонное основание? Решение одно – свалить остановку, смонтировать крышу и поставить павильон опять на место. Такое вот «инновационное» решение по кровле остановочных павильонов.

Надо сказать, что власти города уже отчитались об освоении средств. Как говорится на сайте госсзакупок, работы по изготовлению и установке остановочных павильонов с устройством площадок под сооружения, оборудованием посадочных платформ, заездных карманов завершены. Но на самом деле им конца не видно.











