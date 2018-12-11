Общество

Под Волгоградом асфальтируют снег под новые остановки

Общество 11.12.2018 16:34
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11.12.2018 16:34

 
 
«Судя по всему, наши чиновники  решили закопать  бюджетные деньги в асфальт». Об этом ИА «Высота 102» заявили жители Краснослободска Среднеахтубинского района Волгоградской области, «оценив»  таким образом деятельность местной администрации. По их словам, в городе начали делать остановки общественного транспорта. Асфальт укладывается в снег с дождем,  тротуарный камень –  в мороз. Но  какой цементный раствор будет жить при таких температурах? Цемент за зиму не среагирует так, как это необходимо по технологии, потеряет прочность и, вероятнее всего, будущей весной работы придется снова делать заново, - объясняют читатели информагентства. 
Контракт  был подписан администрацией с подрядчиками 6 ноября текущего года, общая стоимость работ – 2,4 млн рублей.  Срок выполнения – месяц с даты подписания, - об этом говорится на сайте госсзакупок. То есть, все работы - по изготовлению и установке остановочных павильонов с устройством площадок под сооружения, оборудованием посадочных платформ, заездных карманов должны быть завершены 6 декабря. Но и до сих пор,  похоже,  им конца не видно. «Понятно, что наша администрация торопится освоить деньги,  даже несмотря  на холода. Но такая «деятельность»  во благо жителей  -– это пшик, - считают граждане.  - Мы с начала ноября вынуждены стоять под открытым небом, на холодном ветру: родители с  детьми,  которых ведут в садики,  школьники, пожилые люди...».
Кроме  того, непонятно, зачем  перенесена остановка с переулка Татарского на пересечение улиц Бутова и Ленина. Она здесь, по словам людей,   «вообще ни к селу, ни к городу». Более того, представляет реальную опасность.  Во-первых, для того, чтобы на нее попасть, нужно переходить улицу, потому что справа к ней подойти невозможно. А с левой стороны  на нее надо «подниматься» и обязательно идти по проезжей части.  Видимость в любом направлении составляет здесь менее 50 метров. Безопасно перейти  дорогу невозможно.  Чем был обусловлен такой перенос и кто его согласовал – никто не знает. Во всяком случае с жителями власти не советовались. Есть  вопросы и по качеству  производимых работ.  «В любом случае, такое доброе,  на первый взгляд дело, вызывает у людей негативные эмоции в связи с явно затянувшимися сроками, да и денег жаль, которые, по всей  видимости, просто будут выброшены на ветер», - констатируют в Краснослободске. К слову, в Краснослободске уже есть печальный опыт, когда дороги ремонтировали в холод и слякоть. Поэтому, например, на относительно новой  улице Московской уже не счесть изъянов и провалов. 
 

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