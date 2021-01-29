В течение двух лет в Волгограде могут быть полностью обновлены 23 школьных пищеблока





ООО “Школьное кафе” готовится к обсуждению условий возможного соглашения о муниципально-частном партнерстве с администрацией Волгограда. 27 января депутаты Волгоградской городской думы рекомендовали властям рассмотреть проект.

Напомним, ООО “Школьное кафе”, учредителем которого является ООО “Виво Маркет”, вышло с инициативой к администрации города о заключении договора о муниципально-частном партнерстве на 2021-2041 годы в отношении 23 пищеблоков 22 школ в 5 районах Волгограда.

Соучредитель ООО “Виво Маркет” Софья Жилина: “Когда мы стали работать в сфере социального питания, конкретно питания школьников, мы увидели, что требования, которые дети предъявляют к школьным столовым, соответствуют требованиям 21 века, а реалии возвращают нас к 70 годам прошлого столетия. Да, из оборудования что-то менялось, на пищеблоках что-то ремонтировалось. Принцип «бедненько, но чистенько» я считаю неправильным. Это недостойно ни наших школьников, ни наших учителей. Сегодня пищеблоки выдерживают минимальные нормы СанПина, позволяющие работать. Но ведь можно, да просто нужно сделать лучше”.

В проект планируется вложить не менее 300 миллионов рублей, которые пойдут на создание новых современных пространств для школьников и педагогов, что предусматривает полную реконструкцию помещений пищеблоков учебных заведений, а также модернизацию кухонного и столового оборудования, замену инженерных коммуникаций, оснащение пищеблоков и обеденных залов новым технологическим, сантехническим, холодильным оборудованием, ресторанной мебелью, создание в школьных столовых актуальных интерьеров, увеличение числа посадочных мест.

Для участия в проекте отбирались крупные школы с численностью от 1000 учеников и выше. Идея такова, чтобы как можно больше ребят получили новые, комфортные условия, а также возможности для развития в образовательных учреждениях. А пилотный проект мог реально продемонстрировать максимальный социальный эффект.

В ближайшие дни стороны будут вести переговоры, чтобы согласовать все аспекты возможного соглашения. После этого уточненный проект будет опубликован, чтобы выявить претендентов на участие в конкурсе на право заключения подобного договора.