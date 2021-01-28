Волгоград вечером из-за аварий сковали «капитальные» пробки





Пробки 7-8 баллов наблюдаются в последний час на дорогах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время сильно затруднено движение на Первой Продольной магистрали на участке от пересечения с улице Пражской и до Мамаева кургана. Причина банальная – мелкие ДТП, которые создают серьезные неприятности другим участникам движения.

Еле-еле движется транспорт по Второй Продольной магистрали, начиная от Второго километра и до кольцевой развязки на Мамаевом кургане. Не лучше ситуация на рокадной дороге в районе стадиона «Волгоград Арена» при движении автомобилей в сторону улицы Крылова и выезда на проспект Ленина.



