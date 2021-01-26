Азартная волгоградка перевела мошеннику миллион для игры на курсе криптовалют





Почти миллиона рублей лишилась 54-летняя жительница Дзержинского района. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УМВД России по Волгограду, женщина решила приумножить свои сбережения, заработав деньги на росте курса криптовалют. После телефонных переговоров с менеджером, женщина перевела 988 077 рублей на его расчетный счет. Потом она стала предпринимать попытки связаться с ним, но они оказались безрезультатными.

Отметим, что за минувшие сутки поиграть на курсах валют пытался и 24-летний мастер участка. Он перевел более 166 тысяч рублей на номера расчетных счетов, которые ему в телефонном разговоре продиктовал сотрудник фондовой биржи.

Оба жителя Волгограда с заявлениями о совершенном в отношении их мошенничестве обратились в полицию.