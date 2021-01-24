В Волгограде временно сужают участок Нулевой Продольной до двух полос

Общество 24.01.2021 09:03
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24.01.2021 09:03
С 25 по 27 января на Нулевой Продольной магистрали вводится вводится временная схема дорожного движения. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации города, частичное сужение проезжей части до двух полос будет организовано на участке между улицами 7-й Гвардейской и Землянского, проезд будет осуществляться в обоих направлениях.
Введение ограничений движения потребовалось в связи с реализацией очередного этапа строительства локального очистного сооружения на улице 7-ой Гвардейской. С понедельника подрядная организация начнет установку основного модуля коммунального объекта. При помощи подъемного крана рабочие поместят 14-тонную конструкцию в котлован глубиной порядка восьми метров. Для работы тяжелой спецтехники строителям понадобится занять часть дороги.
Сеть ливневых очистных сооружений создается в Волгограде в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Она позволит ежегодно очищать свыше миллиона тонн воды в реке.
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