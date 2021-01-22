Расследования

В Волгограде первого участника банды лжериэлторов судят за обман 258 человек

Расследования 22.01.2021 16:09
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22.01.2021 16:09


До 10 лет лишения свободы грозит 27-летнему жителю Волгоградской области по обвинению в мошенничестве в составе организованной группы.  Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, обвиняемый полностью признал вину, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.
Всего в преступную группу, по версии следствия, вместе с обвиняемых входило 23 человека - шесть мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, а также 17 женщин в возрасте от 18 до 25 лет.
С мая 2015 года по июнь 2017 года они осуществляли хищение денежных средств у граждан под видом оказания риэлторских услуг. По версии следствия, никакое жилье они не сдавали, а фотографии квартир для объявлений брали из Интернета. Когда заинтересовавшийся предложением клиент обращался по указанным в объявлении телефонам, обвиняемые предлагали ему заплатить 5 тысяч рублей якобы в счет оплаты стоимости квартиры. Затем сообщники просили клиентов подписать договоры об оказании информационных услуг, после чего на связь с гражданами больше не выходили. Всего потерпевшими по данному уголовному делу признано 258 человек. Сумма причиненного им ущерба превысила 1 миллиона рублей.
Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

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