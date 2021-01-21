В Волгограде у Мамаева кургана нашли авиабомбу

Снаряд времен Великой Отечественной войны был найден в районе Мамаева кургана. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, опасную находку обнаружили во время земляных работ. Фугасную авиабомбу среднего калибра ФАБ-250 весом в 250 кг обезвредил пиротехнический расчет МЧС России.





За последние несколько месяцев это уже третья авиабомба времен ВОВ, которая была найдена и уничтожена на территории Волгоградской области. Одна из них месяц назад была обнаружена также в Краснооктябрьском районе во время ремонта трамвайных путей.

ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области