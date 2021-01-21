Происшествия

В Волгограде у Мамаева кургана нашли авиабомбу

Происшествия 21.01.2021 16:09
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21.01.2021 16:09


Снаряд времен Великой Отечественной войны был найден в районе Мамаева кургана. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, опасную находку обнаружили  во время земляных работ. Фугасную авиабомбу среднего калибра ФАБ-250 весом в 250 кг обезвредил пиротехнический расчет МЧС России.

За последние несколько месяцев это уже третья  авиабомба времен ВОВ, которая была найдена и уничтожена на территории Волгоградской области. Одна из них месяц назад  была обнаружена также в Краснооктябрьском районе во время ремонта трамвайных путей. 
ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области 

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