В Волгограде табачный павильон избавили от дешевых сигарет





Немаркированные сигареты обнаружены в торговом павильоне "Табак" в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". По информации территориального управления Роспотребнадзора, нахождение в обороте немаркированной табачной продукции, которая с 1 июля 2019 года запрещена для реализации, сотрудники Роспотребнадзора проверяли совместно с Южным таможенным управлением Астраханской таможни.

В табачном павильоне ИП Аксенова М.А., расположенного на улице Ополченская, 11 А, обнаружена 961 пачка таких сигарет на сумму 51,6 тысячи рублей, изготовленные в Республике Беларусь, в Российской Федерации, а также без указания страны происхождения. Товар арестовали, а в отношении предпринимателя возбудили административное производство по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ.

Центральный районный суд Волгограда вынес решение о привлечении ИП Аксенова М.А. к административной ответственности в виде штрафа в размере 10000 рублей с конфискацией товара.



