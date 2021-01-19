Общество 19.01.2021 11:43
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19.01.2021 11:43
100 тысяч рублей штрафа обязали выплатить ООО «Концессии теплоснабжения» за нарушение закона об охране объектов культурного наследия. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская, компания проводила несогласованные земляные работы с применением экскаватора на территории купеческого дома времен Царицына. Культурный объект расположен неподалеку от автовокзала по улице Балонина,9.
Согласно письму «Концессии теплоснабжения», возле старинного дома спецтехника занималась подключением к системе теплоснабжения новостройки по улице Пархоменко, д.8 «а». Коммунальщики были обязаны получить соответствующее разрешение от областного комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. Однако при рассмотрении административного дела в Центральном суде Волгограда такие документы ответчик не предоставил.
Суд пришёл к выводу о виновности ООО «Концессии теплоснабжения» в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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