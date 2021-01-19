Общество

В Волгограде концессионеров оштрафовали за вторжение на территорию купеческого дома

Общество 19.01.2021 11:43
0
19.01.2021 11:43


100 тысяч рублей штрафа обязали выплатить ООО «Концессии теплоснабжения» за нарушение закона об охране объектов культурного наследия. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская, компания проводила несогласованные земляные работы с применением экскаватора на территории купеческого дома времен Царицына. Культурный объект расположен неподалеку от автовокзала по улице Балонина,9.

Согласно письму «Концессии теплоснабжения», возле старинного дома спецтехника занималась подключением к системе теплоснабжения новостройки по улице Пархоменко, д.8 «а». Коммунальщики были обязаны получить соответствующее разрешение от областного комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. Однако при рассмотрении административного дела в Центральном суде Волгограда такие документы ответчик не предоставил.
Суд пришёл к выводу о виновности ООО «Концессии теплоснабжения» в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Общество
19.01.2021 13:04
Общество 19.01.2021 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2021 12:06
Общество 19.01.2021 12:06
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2021 11:11
Общество 19.01.2021 11:11
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2021 09:44
Общество 19.01.2021 09:44
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2021 02:35
Общество 19.01.2021 02:35
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2021 17:34
Общество 18.01.2021 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2021 16:57
Общество 18.01.2021 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2021 15:40
Общество 18.01.2021 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2021 13:48
Общество 18.01.2021 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2021 13:45
Общество 18.01.2021 13:45
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2021 13:29
Общество 18.01.2021 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2021 13:04
Общество 18.01.2021 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2021 13:01
Общество 18.01.2021 13:01
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2021 12:04
Общество 18.01.2021 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2021 12:03
Общество 18.01.2021 12:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:36
На пике: в период новогодних праздников абоненты «Ростелекома» на Юге скачали более 110 000 Тб информацииСмотреть фотографии
13:04
Чиновники ответили возмутившимся резким ростом платы за отопление волгоградцамСмотреть фотографии
12:46
COVID-ситуация в Волгоградской области "заморозилась"Смотреть фотографии
12:45
Похищенную в Питере легковушку в Волгограде готовили к новой жизни за границейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
Волгоградцы смотрели на каникулах триллеры и драмыСмотреть фотографии
12:06
Мечты сбываются: в Волжском бездомная сирота получила квартируСмотреть фотографии
11:43
В Волгограде концессионеров оштрафовали за вторжение на территорию купеческого домаСмотреть фотографии
11:11
«Наша жизнь превратилась в ад»: волгоградские чиновники требуют лишить жилья семьи с детьмиСмотреть фотографии
10:08
Волгоградцу грозит срок за вымышленную историю о краже паспортаСмотреть фотографии
09:44
Губернатор Волгоградской области поздравил жителей с КрещениемСмотреть фотографииCмотреть видео
09:05
В Волгограде последнее авто завода-банкрота ушло с молоткаСмотреть фотографии
02:35
"Спасут маски и вера в бога": волгоградцы стоят в очередях для крещенских купаний (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:25
В Волгограде рухнувший потолок в аварийном доме едва не придавил маму с грудничком (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:52
Пристава в Волжском подозревают в фальсификации материалов в уголовном делеСмотреть фотографии
19:42
Суд в Волгограде ограничил свободу главе УФССП по регионуСмотреть фотографии
19:14
Волгоградский журналист о Навальном: «Это политический вирус западной буржуазии»Смотреть фотографии
17:34
"В окопах не мёрз, а дома замерзает": в Волгограде инвалид войны неделю сражается с УК за теплоСмотреть фотографии
17:15
Главному судебному приставу Волгоградской области предъявлено обвинениеСмотреть фотографии
16:57
Кому в купель вход воспрещен?: в волгоградском Роспотребнадзоре пояснили, почему разрешили Крещенские нырянияСмотреть фотографии
16:37
Задержаны двое коммунальщиков по делу о гибели людей в яме с кипятком под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:09
«Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для проведения Всероссийской переписи населенияСмотреть фотографии
16:01
В Волгограде серийного автоугонщика с ветерком прокатят до колонииСмотреть фотографии
15:40
На ледяных горках под Волгоградом покалечились двое детейСмотреть фотографии
15:35
Экс-мэр Волжского признала вину в ДТП с двумя погибшими подругамиСмотреть фотографии
14:22
Сбербанк зафиксировал в 2020 году рост объема средств на счетах клиентовСмотреть фотографии
13:48
Волгоградцам назвали телефоны для жалоб на непроходимые дворыСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде от коронавируса скончался первый тренер Елены ИсинбаевойСмотреть фотографии
13:29
Пробки рассосались: в Волгограде спецтехника продолжает очистку дорогСмотреть фотографии
13:21
На новогодних каникулах Wink смотрели в 1,7 раза больше, чем в прошлом годуСмотреть фотографии
13:04
В Волгоградской области приключения косули закончились вызовом МЧС (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 