Губернатор Волгоградской области поздравил жителей с Крещением











Сегодня утром губернатор Андрей Бочаров начал свою рабочую поездку в Среднеахтубинский район с посещения церкви. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, глава региона поставил в храме Тихвинской иконы Божией Матери свечи, пообщался с настоятелем прихода иереем Александром Белкиным, поздравил жителей с праздником Крещения Господня.





Напомним, в этом году для крещенских купаний в Волгоградской области открыта 61 купель, из которых шесть – в Волгограде. Возле каждой иордани дежурят спасатели, госинспекторы МЧС, медики, полицейские, казаки, а также добровольцы и представители регионального отделения Всероссийского общества спасания на водах. Особое внимание во время проведения традиционного обряда направлено на обеспечение безопасности и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований — такая задача была поставлена на встрече губернатора с главами муниципальных образований.



