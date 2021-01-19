Губернатор Волгоградской области поздравил жителей с Крещением

Общество 19.01.2021 09:44
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19.01.2021 09:44
Сегодня утром губернатор Андрей Бочаров начал свою рабочую поездку в Среднеахтубинский район с посещения церкви. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, глава региона поставил в храме Тихвинской иконы Божией Матери свечи, пообщался с настоятелем прихода иереем Александром Белкиным, поздравил жителей с праздником Крещения Господня.
Напомним, в этом году для крещенских купаний в Волгоградской области открыта 61 купель, из которых шесть – в Волгограде. Возле каждой иордани дежурят спасатели, госинспекторы МЧС, медики, полицейские, казаки, а также добровольцы и представители регионального отделения Всероссийского общества спасания на водах. Особое внимание во время проведения традиционного обряда направлено на обеспечение безопасности и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований — такая задача была поставлена на встрече губернатора с главами муниципальных образований.
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