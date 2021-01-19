Общество 19.01.2021 02:35
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19.01.2021 02:35
Больше сотни человек пришли в полночь на Ангарский пруд в Волгограде для крещенский купаний. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", ни коронавирус, ни 13-градусный мороз не остановили горожан. На подходе к водоему - длинная очередь из желающих совершить праздничное омовение. Поток людей не останавливается ни на минуту. О соблюдении социальной дистанции в такой обстановке говорить не приходится.
Окунувшиеся в иордань волгоградцы считают, что традиционный крещенский обряд укрепляет иммунитет, поднимает дух и заряжает позитивной энергией. "Нас спасут маски", - отвечают одни горожане на вопрос о пандемии. "Нас спасет вера", - добавляют другие.
Православные священнослужители провели традиционную праздничную службу, освятили купель и благословили пришедших на ритуал. На водоеме дежурят сотрудники аварийно-спасательной службы и врачи. От палаток для обогрева в этом году в Волгограде отказались из-за COVID-19. А вот в Волжском и Урюпинске согревающие пункты установили, но с соблюдением мер безопасности.Сегодня ночью и весь день 19 января в Волгограде будут открыты шесть официальных мест для крещенских купаний. В Тракторозаводском районе окунуться в Волгу можно по ул. Грамши,4; в Краснооктябрьском - на территории яхт-клуба «Пилигрим» по ул. Матевосяна, 16; в Дзержинском - место оборудовано у Ангарского пруда; жителей Ворошиловского и Советского районов ждут на Ельшанской набережной в микрорайоне Тулака. В Кировском районе иордань установлена рядом с пристанью имени Руднева, в Красноармейском - на Севастопольской набережной, рядом с памятником Ленину. В Центральном районе в этом году место для крещенских купаний не открывали.
В пяти муниципальных образованиях Волгоградской области от праздничных омовений решили отказаться вовсе. Это Фролово, Михайловка, Киквидзенский, Ольховский и Новониколаевский районы. Всего в регионе на Крещение открыли 61 иордань.
В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области перечислили категории граждан, которым категорически противопоказано купание в ледяной воде. Это касается жителей региона, имеющих заболевания сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервной системы, с болезнями дыхательных путей, с заболеваниями мочеполовой системы, с воспалительными заболеваниями носоглотки, с эндокринными патологиями. Также не рекомендовано окунаться в купели детям, беременным женщинам и пожилым людям.
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