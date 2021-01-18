"В окопах не мёрз, а дома замерзает": в Волгограде инвалид войны неделю сражается с УК за тепло





Битву за тепло 97-летний инвалид Великой Отечественной войны Василий Кузнецов и его родственники ведут с коммунальщиками уже неделю. Как сообщила ИА "Высота 102" его дочь Юлия Ляхова, отец ходит по дому в телогрейке, включает два обогревателя, а все потому, что батареи в нескольких комнатах совершенно холодные. "Неделю назад у нас отключали котельную, был какой-то сбой. После этого у нас в половине квартиры нет тепла - это гостиная и комната, в которой как раз живет папа. Переезжать в более теплые комнаты он не хочет, ему в своей удобно и все под рукой. Чтобы не замерзнуть он включает обогреватели и утепляется", - рассказала дочь.





Василий Кузнецов живет в трехэтажной "сталинке" №85/4 по улице Кузнецкая Ворошиловского района. "Мой папа дошел до Берлина. Говорит, в окопах не мерз, а сейчас дома замерзает. Найти ответственных и решить проблему невозможно. Звонили в департамент ЖКХ, в жилищную инспекцию, в ООО "УК Ворошиловского района", несколько раз даже аварийку вызвали - бесполезно. Отправляют в ЖЭУ-72, которое обслуживает наш дом. Говорят, что проблему должны решить они, спустить воду в стояке. В это ЖЭУ мы обращались уже несколько раз, там только обещают, но ничего не делают", - рассказывает Юлия.

По ее словам, с участка приходил мастер, чтобы замерить температуру в комнате. "Замерили. Температура 19 градусов - это при двух работающих обогревателях! Нам, видимо, все надо было отключить и замерзнуть, тогда бы они засуетились!", - возмущается женщина. С ее слов, при этом плата только за отопление составляет 5 тысяч рублей ежемесячно. Дочь инвалида Великой Отечественной войны недоумевает, почему коммунальщикам все равно на пожилого человека и людей, которые вынуждены замерзать в своем жилье.

В ЖЭУ-72, куда сегодня в очередной раз обратилась женщина и ее отец, снова пообещали до конца дня решить проблему с холодными батареями в квартире. Волгоградка написала жалобу в инспекцию госжилнадзора, готовит обращение в прокуратуру.



