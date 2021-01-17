Под Волгоградом ищут пропавшего рыбака

Происшествия 17.01.2021 11:27
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17.01.2021 11:27
В Среднеахтубинском районе Волгоградской области идет поиск пропавшего 64-летнего мужчины. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области, вечером в полицию обратились родственники мужчины. Накануне утром он ушел на рыбалку на берег Ахтубы и не вернулся. Правоохранители осмотрели прибрежную полосу реки, обследовали прилегающие строения, опросили жителей с целью установления возможного нахождения рыбака.
Проверяется информация очевидцев о том, в 14-28 час. в 15 метрах от левого берега реки Ахтуба, расположенного рядом с домом № 2, по ул. Киевская р.п. Средняя Ахтуба, неизвестный мужчина провалился под лед и утонул. Дана заявка на проведение поисково-спасательных работ. Полиция рекомендует гражданам не выходить на лед в одиночку и иметь при себе средства спасения.
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