Под Волгоградом ищут пропавшего рыбака





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области идет поиск пропавшего 64-летнего мужчины. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области, вечером в полицию обратились родственники мужчины. Накануне утром он ушел на рыбалку на берег Ахтубы и не вернулся. Правоохранители осмотрели прибрежную полосу реки, обследовали прилегающие строения, опросили жителей с целью установления возможного нахождения рыбака.

Проверяется информация очевидцев о том, в 14-28 час. в 15 метрах от левого берега реки Ахтуба, расположенного рядом с домом № 2, по ул. Киевская р.п. Средняя Ахтуба, неизвестный мужчина провалился под лед и утонул. Дана заявка на проведение поисково-спасательных работ. Полиция рекомендует гражданам не выходить на лед в одиночку и иметь при себе средства спасения.



