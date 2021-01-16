Общество

В двух городах Волгоградской области отказались от Крещенских купаний

Общество 16.01.2021 21:13
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16.01.2021 21:13


Власти двух городских округов Волгоградской области приняли решение не проводить организованно  Крещенские купания. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Михайловка, такое решение принял городской оперативный штаб на основании рекомендаций Роспотребнадзора и медиков, а также в связи с напряженной санитарно-эидемиологической обстановкой из-за  коронавируса. 
Также поступили и  власти Фролово. В администрации городского округа пояснили, что в период пандемии крещенские купания могут привести к новому скачку распространения заболевания. Также власти опасаются, что из-за резкого понижения температуры – до -25 градусов – возрастет риск увеличения заболевания пневмониями. "Для православного человека самое важное — помолиться, а купание в проруби — это народная традиция, не имеющая отношения к праздничному богослужению", - говорится в сообщении администрации городского округа.
Между тем, в других городах Крещенские купания пройдут организованно. Где-то, как, например, в Волгограде не будут разворачивать пункты обогрева, в других муниципалитетах, например, в Волжском и в Урюпинске такие палатки установят. 

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