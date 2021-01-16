



Власти двух городских округов Волгоградской области приняли решение не проводить организованно Крещенские купания. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Михайловка, такое решение принял городской оперативный штаб на основании рекомендаций Роспотребнадзора и медиков, а также в связи с напряженной санитарно-эидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

Также поступили и власти Фролово. В администрации городского округа пояснили, что в период пандемии крещенские купания могут привести к новому скачку распространения заболевания. Также власти опасаются, что из-за резкого понижения температуры – до -25 градусов – возрастет риск увеличения заболевания пневмониями. "Для православного человека самое важное — помолиться, а купание в проруби — это народная традиция, не имеющая отношения к праздничному богослужению", - говорится в сообщении администрации городского округа.

Между тем, в других городах Крещенские купания пройдут организованно. Где-то, как, например, в Волгограде не будут разворачивать пункты обогрева, в других муниципалитетах, например, в Волжском и в Урюпинске такие палатки установят.



