Общество 16.01.2021 21:13
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16.01.2021 21:13
Власти двух городских округов Волгоградской области приняли решение не проводить организованно Крещенские купания. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Михайловка, такое решение принял городской оперативный штаб на основании рекомендаций Роспотребнадзора и медиков, а также в связи с напряженной санитарно-эидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
Также поступили и власти Фролово. В администрации городского округа пояснили, что в период пандемии крещенские купания могут привести к новому скачку распространения заболевания. Также власти опасаются, что из-за резкого понижения температуры – до -25 градусов – возрастет риск увеличения заболевания пневмониями. "Для православного человека самое важное — помолиться, а купание в проруби — это народная традиция, не имеющая отношения к праздничному богослужению", - говорится в сообщении администрации городского округа.
Между тем, в других городах Крещенские купания пройдут организованно. Где-то, как, например, в Волгограде не будут разворачивать пункты обогрева, в других муниципалитетах, например, в Волжском и в Урюпинске такие палатки установят.
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