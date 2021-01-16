



Пассажиры самолета «Новосибирск-Ростов-на-Дону» вынужденно провели около 16 часов в заточении в волгоградском аэропорту. Как рассказали ИА «Высота 102» пассажиры, рейс A4-220 авиакомпании «Азимут», направляющийся из Новосибирска в Ростов, накануне утром ушел на запасной аэродром в Волгограде из-за сильного снегопада, который парализовал работу аэропорта «Платов». «Мы приземлились в Волгограде в 10 часов утра. Сначала нам говорили, что из-за непогоды и надо немного подождать. Потом рейс несколько раз переносили по этой же причине. Но пассажирам удалось выяснить, что с самолетом неполадки, что его якобы не могут «отогреть» и он не заводится. Среди пассажиров есть мамочки с грудными детьми. Один раз покормили. Не предложили воды или поехать в гостиницу. Никто не хотел нам ничего объяснять. Просто всем было на нас все равно», - рассказал один из пассажиров.

Как пояснили ИА «Высота 102» в аэропорту «Платов», рейс «Новосибирск-Ростов-на-Дону» все-таки приземлился в месте назначения в половине пятого утра. Комментарий волгоградского аэропорта получить не удалось.



