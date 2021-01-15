Экономика

Андрей Рюмин назначен исполняющим обязанности генерального директора ПАО «Россети»

Экономика 15.01.2021 14:40 Новости компаний
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15.01.2021 14:40 Новости компаний


Совет директоров ПАО «Россети» возложил исполнение обязанностей генерального директора компании на Андрея Рюмина, ранее возглавлявшего «Россети Ленэнерго». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, соответствующее решение принято сегодня в связи с переходом Павла Ливинского на должность директора вновь созданного департамента энергетики аппарата правительства России. 
Андрей Рюмин работал ранее независимым членом совета директоров «Мосэнерго», генеральным директором «Объединенной Энергетической Компании», ряде других энергетических и инвестиционных компаний.
В январе 2018 года Андрей Рюмин возглавил «Россети Ленэнерго».  Под его руководством в 2020 году были выполнены поручения Президента России в части завершения консолидации 4 крупных электросетевых активов путем их присоединения к «Россети Ленэнерго» и  обеспечен полный возврат сглаживания тарифной выручки на территории Санкт-Петербурга. В регионах присутствия «Россети Ленэнерго» введено в эксплуатацию 18 современных высокотехнологичных подстанций, 3 348 МВА трансформаторной мощности и 6 733 км новых линий электропередачи. В результате на 30%. было обеспечено снижение средней длительности перерывов электроснабжения.  Выполнено технологическое присоединение стратегических объектов, в том числе для нужд газопровода «Северный поток – 2».
Начатые в 2018 мероприятия по оптимизации финансово-экономического состояния компании привели к получению в 2019 году максимальной за всю историю деятельности электросетевой компании «Россети Ленэнерго» чистой прибыли в размере 12,7 млрд рублей. Рост рыночной капитализации компании за три года составил 23%, при этом стоимость чистых активов увеличилась на 30%. 
Благодаря масштабной перестройке процессов компаниями «Россети Московский регион» и «Россети Ленэнерго» в Москве и Санкт-Петербурге в 2019 году Россия впервые по показателю «Подключение к системе электроснабжения» поднялась на 7 место в рейтинге Всемирного банка DoingBusiness. 

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